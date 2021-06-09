Dünya Tokatlanan Macron Fransız basınında dalga konusu oldu
AVRUPA

Tokatlanan Macron Fransız basınında dalga konusu oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, bir kişi tarafından tokatlanması ülke basınında dalga konusu oldu.

Macron'a atılan tokatla ilgili gazete ve dergilerde karikatürler yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tokatlanan Macron Fransız basınında dalga konusu oldu
​Tokatlanan Macron Fransız basınında dalga konusu oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkenin Tain-l’Hermitage kasabasında bir kişi tarafından tokatlanması ülke basınında dalga konusu oldu.

ALAY KONUSU OLDU

Macron'a atılan tokatla ilgili gazete ve dergilerde karikatürler yayınlandı.

Karikatürlerden birinde "Tatlı olarak ufak bir tart alır mıydınız?" "Lüzum yok" ifadeleri yer alıyor.

Diğer bir karikatürde ise "Al sana dördüncü dalga" yazıyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusundaki Drôme bölgesinde bulunan Tain-l’Hermitage kasabasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, bir kişi tarafından tokatlanmıştı. Adı açıklanmayan saldırgan, bariyerlerin arkasında bekleyen halkla selamlaşmak amacıyla kalabalığa yaklaşan Macron’un elini tutup aniden tokat attı. Saldırganın Macron’a tokat atarken “Kahrolsun Macron” dediği öğrenildi. Macron’u tokatlayan kişi ve ona eşlik eden bir kişi gözaltına alındı. Saldırganın 28 yaşında Drôme sakini olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
OYNAT 00:42
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkenin güneyindeki Drome bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi Kahrolsun Macron yönetimi” diyerek tokat attı. Macron'un korumaları tarafından müdahale edilen şahıs gözaltına alındı.
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