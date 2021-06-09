​Tokatlanan Macron Fransız basınında dalga konusu oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkenin Tain-l’Hermitage kasabasında bir kişi tarafından tokatlanması ülke basınında dalga konusu oldu.

ALAY KONUSU OLDU

Macron'a atılan tokatla ilgili gazete ve dergilerde karikatürler yayınlandı.

Karikatürlerden birinde "Tatlı olarak ufak bir tart alır mıydınız?" "Lüzum yok" ifadeleri yer alıyor.

Diğer bir karikatürde ise "Al sana dördüncü dalga" yazıyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusundaki Drôme bölgesinde bulunan Tain-l’Hermitage kasabasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, bir kişi tarafından tokatlanmıştı. Adı açıklanmayan saldırgan, bariyerlerin arkasında bekleyen halkla selamlaşmak amacıyla kalabalığa yaklaşan Macron’un elini tutup aniden tokat attı. Saldırganın Macron’a tokat atarken “Kahrolsun Macron” dediği öğrenildi. Macron’u tokatlayan kişi ve ona eşlik eden bir kişi gözaltına alındı. Saldırganın 28 yaşında Drôme sakini olduğu belirtildi.