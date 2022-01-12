Tokayev’den KGAÖ açıklaması: Ruslar iki gün içinde Kazakistan'dan çekiliyor

Kazakistan’da petrol fiyatlarına yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak’ta başlayan sokak gösterileri büyük oranda bastırılırken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü askerlerinin 2 gün sonra (perşembe itibarıyla) aşamalı şekilde ülkeden çıkmaya başlayacağını söyledi.

Dün parlamentoda yaptığı konuşmada ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Tokayev, Kazakistan’a karşı bir terör savaşı başlatıldığını belirtti. Kazak lider, teröristlere yönelik operasyonun en zor kısmının atlatıldığını ve ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu, bu sebeple de ülkesinde konuşlandırılan KGAÖ Barış Gücü misyonunun sona erdiğini duyurdu. KGAÖ, Kazakistan’a 2 bin 300 asker ile 250 teçhizat konuşlandırmıştı.

REKLAM

Rus askerleri çekiliyor.

ALMATI VURGUSU

Ülkedeki durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ’den askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatan Tokayev, “Yasal olarak ‘barış gücü’ talebinde bulunduğumuz sırada Almatı üzerindeki kontrolümüzü tamamen kaybetmek üzereydik. Almatı’yı kaybetmiş olsaydık, başkenti ve ardından tüm ülkeyi kaybederdik” ifadelerini kullandı.

KREMLİN TEYİT ETTİ

KGAÖ Barış Gücü’nün misyonunu başarıyla tamamlandığını belirten Kazakistan lideri Tokayev, “Barış Gücü, 2 gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan’dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci ise en fazla 10 gün olacak” ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Tokayev’in çekilme açıklamasını, “Bu karar tamamen KGAÖ’ye başvuran ülkenin özel hakkıdır. Bizim buna karışma yetkimiz yok” sözleriyle teyit etti.

10 BİN GÖZALTI

Öte yandan sokak olaylarında gözaltına alınanların sayısının 10 bine yaklaştığı bildirildi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, 11 Ocak itibarıyla ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 9 bin 900’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

REKLAM

Jambıl Eyaleti Emniyet Müdürü Tümgeneral Janat Süleymenov, Almatı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tanat Nazaov ve Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi istihbarat görevlisi Albay Azamat İbrayev’in aynı gün ölü bulunması da soru işaretlerine neden oldu.

Alihan Smailov

Yeni Başbakan Alihan Smailov

Kazakistan’ın yeni Başbakanı Alihan Smailov oldu. Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında başbakanlık görevine Smailov’un adaylığını sunarken, tüm siyasi parti milletvekillerinin “evet” oyunu alan 50 yaşındaki siyasetçi, 12. hükümetin başbakanı olarak göreve başladı. Oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada Smailov, öncelikli görevinin ülkede istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu, ayrıca vatandaşların tüm yasal taleplerine cevap verileceğini ifade etti.

Hükümet belli oldu

Kazakistan’da yeni hükümet üyeleri belli oldu. Muhtar Tileuberdi, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini aynı anda yürütecek. Savunma Bakanlığı’na Murat Bektanov, İçişleri Bakanlığı’na da Yerlan Turgumbayev yeniden atandı.

DÜNYA Rusya vatandaşlarını Kazakistan'dan tahliye etti