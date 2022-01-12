Dünya Tokayevden KGAÖ açıklaması Ruslar iki gün içinde Kazakistandan çekiliyor
ASYA

Tokayev’den KGAÖ açıklaması: Ruslar iki gün içinde Kazakistan'dan çekiliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, baş gösteren sokak protestoları üzerine ülkeye gönderilen, başını Rusya’nın çektiği KGAÖ barış gücünün yarın çekilmeye başlayacağını açıkladı. Alihan Smailov, tüm milletvekillerinin oyuyla yeni başbakan oldu. Sokak olaylarında gözaltına alınanların sayısının 10 bine yaklaştığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tokayev’den KGAÖ açıklaması: Ruslar iki gün içinde Kazakistandan çekiliyor
Ruslar perşembe günü çekiliyor.

Kazakistan’da petrol fiyatlarına yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak’ta başlayan sokak gösterileri büyük oranda bastırılırken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü askerlerinin 2 gün sonra (perşembe itibarıyla) aşamalı şekilde ülkeden çıkmaya başlayacağını söyledi.

Dün parlamentoda yaptığı konuşmada ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Tokayev, Kazakistan’a karşı bir terör savaşı başlatıldığını belirtti. Kazak lider, teröristlere yönelik operasyonun en zor kısmının atlatıldığını ve ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu, bu sebeple de ülkesinde konuşlandırılan KGAÖ Barış Gücü misyonunun sona erdiğini duyurdu. KGAÖ, Kazakistan’a 2 bin 300 asker ile 250 teçhizat konuşlandırmıştı.

Rus askerleri çekiliyor.
Rus askerleri çekiliyor.

ALMATI VURGUSU

Ülkedeki durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ’den askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatan Tokayev, “Yasal olarak ‘barış gücü’ talebinde bulunduğumuz sırada Almatı üzerindeki kontrolümüzü tamamen kaybetmek üzereydik. Almatı’yı kaybetmiş olsaydık, başkenti ve ardından tüm ülkeyi kaybederdik” ifadelerini kullandı.

KREMLİN TEYİT ETTİ

KGAÖ Barış Gücü’nün misyonunu başarıyla tamamlandığını belirten Kazakistan lideri Tokayev, “Barış Gücü, 2 gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan’dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci ise en fazla 10 gün olacak” ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Tokayev’in çekilme açıklamasını, “Bu karar tamamen KGAÖ’ye başvuran ülkenin özel hakkıdır. Bizim buna karışma yetkimiz yok” sözleriyle teyit etti.

10 BİN GÖZALTI

Öte yandan sokak olaylarında gözaltına alınanların sayısının 10 bine yaklaştığı bildirildi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, 11 Ocak itibarıyla ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 9 bin 900’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Jambıl Eyaleti Emniyet Müdürü Tümgeneral Janat Süleymenov, Almatı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tanat Nazaov ve Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi istihbarat görevlisi Albay Azamat İbrayev’in aynı gün ölü bulunması da soru işaretlerine neden oldu.

Alihan Smailov
Alihan Smailov

Yeni Başbakan Alihan Smailov

  • Kazakistan’ın yeni Başbakanı Alihan Smailov oldu. Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında başbakanlık görevine Smailov’un adaylığını sunarken, tüm siyasi parti milletvekillerinin “evet” oyunu alan 50 yaşındaki siyasetçi, 12. hükümetin başbakanı olarak göreve başladı. Oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada Smailov, öncelikli görevinin ülkede istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu, ayrıca vatandaşların tüm yasal taleplerine cevap verileceğini ifade etti.

Hükümet belli oldu

Kazakistan’da yeni hükümet üyeleri belli oldu. Muhtar Tileuberdi, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini aynı anda yürütecek. Savunma Bakanlığı’na Murat Bektanov, İçişleri Bakanlığı’na da Yerlan Turgumbayev yeniden atandı.

Rusya vatandaşlarını Kazakistan'dan tahliye etti
DÜNYA
Rusya vatandaşlarını Kazakistan'dan tahliye etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı yardım istemişti: 2 bin 500 asker ülkeye ulaştı
FOTOĞRAF 15
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Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) gönderdiği 2 bin 500 askerin ülkeye ulaştığını söyledi.
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Nuruşev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın üyesi olduğu KGAÖ'den askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsattı.
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KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'dan askerlerin ülkesine ulaştığını belirten Nuruşev, \"KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın söylediği gibi KGAÖ'nün 2 bin 500 askeri Kazakistan'a ulaştı.\" dedi.
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Nuruşev, bu askerlerin çatışmaların yoğun olduğu Almatı kentine sevk edildiğini aktardı.
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Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin gönderilmeye devam ettiğini ve bunun için 20’den fazla uçak seferi gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istemişti.
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KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi de 5 Ocak'ta Kazakistan'a asker gönderme kararı almıştı.
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Tarihte ilke kez asker gönderme kararı alan KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.
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Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.
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Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
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Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.
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Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek\" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. \" dedi.
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Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde sürüyor.
Title
Kazakistan Cumhurbaşkanı yardım istemişti: 2 bin 500 asker ülkeye ulaştı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istemesinin ardından 2 bin 500 asker Kazakistan'a ulaştı. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, askerlerin çatışmaların yoğun olduğu Almatı kentine sevk edildiğini aktardı.


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