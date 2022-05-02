Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camii'nde, bayram namazı kılındı.

Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.

Şibuya bölgesindeki camiyi çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya giren cemaat, Kovid-19 tedbirleri altında içeriye alındı.

Tokyo Camii

YOĞUN KATILIM NEDENİYLE BAYRAM NAMAZI BİRKAÇ KEZ KILINDI

Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.

Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, okuduğu hutbede "huzur ve kardeşlik iklimi bayramların İslam dinindeki önemine" dikkati çekti.

Ramazan Bayramı'nın neşesi, namazın akabinde bayramlaşan cemaat ile cami içine fotoğraf çektirenlerin yüzüne yansıdı.

REKLAM

RAMAZAN Tokyo Camisi’nde Ramazan coşkusu

FOTOĞRAF 13 Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu. Başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camisi'ne ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu. Bayram namazı esnasında cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu. Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rifat Çınar, iki kez kıldırdığı bayram namaz sonrası, Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe hutbe okudu. Salgın sebebiyle faaliyetleri şubat sonunda askıya alınan cami kapılarını haziran başında cemaatine yeniden açmıştı. Japonya'da Müslümanların Kurban Bayramı sevinci: Tokyo Camisi doldu taştı Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu. Başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camisi'ne ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



