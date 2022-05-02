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Dünya Tokyo Camiinde bayram namazı kılındı
ASYA

Tokyo Camii'nde bayram namazı kılındı

Japonya'daki Tokyo Camii'nde bayram namazı kılındı. Başkent Tokyo ve çevre eyaletlerinde yaşayan yüzlerce Müslüman, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğunluk nedeniyle namaz birkaç kez kılındı.

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Haber Merkezi AA
Tokyo Camiinde bayram namazı kılındı
Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camii'nde, bayram namazı kılındı.

Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.

Şibuya bölgesindeki camiyi çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya giren cemaat, Kovid-19 tedbirleri altında içeriye alındı.

Tokyo Camii
Tokyo Camii

YOĞUN KATILIM NEDENİYLE BAYRAM NAMAZI BİRKAÇ KEZ KILINDI

Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.

Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, okuduğu hutbede "huzur ve kardeşlik iklimi bayramların İslam dinindeki önemine" dikkati çekti.

Ramazan Bayramı'nın neşesi, namazın akabinde bayramlaşan cemaat ile cami içine fotoğraf çektirenlerin yüzüne yansıdı.

Tokyo Camisi’nde Ramazan coşkusu
RAMAZAN
Tokyo Camisi’nde Ramazan coşkusu

Japonya'da Müslümanların Kurban Bayramı sevinci: Tokyo Camisi doldu taştı
FOTOĞRAF 13
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Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu.
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Başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camisi'ne ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.
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Bayram namazı esnasında cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu.
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Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rifat Çınar, iki kez kıldırdığı bayram namaz sonrası, Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe hutbe okudu.
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Salgın sebebiyle faaliyetleri şubat sonunda askıya alınan cami kapılarını haziran başında cemaatine yeniden açmıştı.
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Japonya'da Müslümanların Kurban Bayramı sevinci: Tokyo Camisi doldu taştı
Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu. Başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camisi'ne ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.


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Tokyo Camii'nde bayram namazı

Tokyo Camii'nde bayram namazı

​Yoğun katılım nedeniyle namaz birkaç kez kılındı.

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