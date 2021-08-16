Dünya Tokyo Olimpiyatlarından dönen sporcuya madalya kazanamadın saldırısı Kanlar içinde kaldı
AVRUPA

Tokyo Olimpiyatları’ndan dönen sporcuya ‘madalya kazanamadın’ saldırısı: Kanlar içinde kaldı

İrlandalı olimpiyat sporcusu Jack Woolley, 'madalya kazanamadığı' gerekçesiyle saldırıya uğradığını açıkladı. yüzü kanlar içinde kalan sporcu plastik cerrahi işlemler görmek zorunda kalacak.

Haber Merkezi Diğer
Tokyo Olimpiyatları’ndan dönen sporcuya ‘madalya kazanamadın’ saldırısı: Kanlar içinde kaldı
Boksör Jack Woolley, saldırı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı

İrlanda'nın erkekler 58 kg kategorisindeki oyunlarında yarışan sporcu Jack Woolley, 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan eli boş döndü. Bu durumu sindiremeyen bazı İrlandalı sporseverler, genç oyuncuya saldırdı.

  • Sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını duyuran Woolley, kanlar içinde kaldığını söyledi.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Ülkesinin ilk tekvando olimpiyat sporcusu olan olan 22 yaşındaki Woolley, olay gecesine ait fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımında saldırının nasıl gerçekleştiğini de anlatan Woolley, “Geçen gece arkadaşlarımla yemek yemeye gittim. Ardından birkaç kişi bara geldi. 20’li yaşlarda olduklarını tahmin ettiğim 8 ile 12 kişilik kadın ve erkeklerden oluşan çete, insanlara saldırmaya başladı.” dedi.

Woolley, grup üyelerinden birinin sert bir yumruk atıp onu yere serdiğini, sonrasında da diğerlerinin saldırdığını aktardı.

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