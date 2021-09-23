Havalimanında vahşi maymun alarmı: Beş saatte yakalandı

Altını etkileyen Çin’deki Evergrande emlak krizi nedir?

Çinli emlak devi Evergrande'ın iflas ettiği yönündeki söylentiler piyasaları altüst etti. 300 milyar dolar borcu bulunan şirketin Çin'in en büyük 2. gayrimenkul geliştiricisi olması ve borcunu ödeyemeyerek iflas edeceğine dair endişeler dünya piyasalarında tedirginlikle takip ediliyor.