Topyekûn savaş çağrısı: Moskova'dan Kiev'e tehditler yağdı

Cumartesi sabahı Rusya ile 2014 yılında yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ı birbirine bağlayan stratejik Kerç Köprüsü’ne yapılan saldırının ardından Moskova’nın ne gibi hamlelerde bulunacağı tartışılırken, Rus yetkililerden Kiev’e peş peşe tehditler yağdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önde gelen propagandacısı Vladimir Solovyov, Ukrayna’ya karşı topyekûn savaş çağrısında bulundu. Propaganda faaliyetleri nedeniyle bu yılın başlarında Avrupa Birliği tarafından yaptırıma tabi tutulan Rus gazeteci Solovyov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Moskova’yı, Ukrayna’daki köprüleri, barajları, demir yollarını, termik santralleri ve diğer altyapı tesislerini yok etmeye çağırdı. Kremlin ise saldırıya verilecek cevabı görüşmek üzere Rus lider Putin’in bugün Güvenlik Konseyi’ni toplayacağını duyurdu. Putin önceki akşam da Kerç Köprüsü’nün ve bölgedeki enerji alt yapısının daha iyi korunması için kararname imzalamıştı.

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MUHALEFETE KARŞI STALİN YÖNTEMİ

Rus gazeteci Solovyov, Kerç Köprüsü’ndeki aşağılayıcı darbenin ardından “Ukrayna’nın karanlığa gömülmesi gerektiğini” söyledi. Solovyov ayrıca, Kiev’e yönelik tam ölçekli bir savaşa karşı çıkan iç muhalefetin kökünü kazımak için, (eski Sovyetler Birliği diktatörü) Stalin dönemi karşı istihbarat operasyonlarına geri dönülmesini talep etti. Putin’in propagandacısı, “Düşmanın beklemediği anda beklenmedik darbeler vurmalıyız. Ukrayna genelinde köprüler, barajlar, demir yolları, termik santraller ve diğer altyapı tesisleri yok edilmeli” dedi.

SARMAT FÜZESİ TEHDİDİ

Kırım Valisi Sergey Aksyonov, stratejik köprüye saldırının ardından intikam çağrısı yaptı. Stavropol Vali Yardımcısı Valery Chernitsov da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalılar, şehirlerinizi terk edin. Çünkü büyük bir sürpriz sizi bekliyor” diyerek, nükleer kapasiteli Sarmat füzeleriyle Ukrayna şehirlerinin hedef alınacağı tehdidinde bulundu. Geçen haziran ayında Putin, “Bu köprüye zarar gelirse Kiev’i vururuz. Ukraynalılara mahşer gününü yaşatırız” demişti.

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ZAPORİJYA’YA İNTİKAM SALDIRISI

Ayrıca Rus güçleri, dün Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya kentine intikam saldırıları düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 6’sı çocuk 49 kişinin yaralandığını duyurdu. Zelenski, saldırı emrini veren ve bu emri yerine getiren herkesin yasalar önünde hesap vereceğini vurguladı. Füze saldırısı nedeniyle bir apartmanın tamamen yıkıldığı, çevredeki apartmanların bazılarında ağır hasar oluştuğu, çok sayıda aracın da kullanılamaz hâle geldiği bildirildi.

KAÇMAK EN İYİ SEÇENEĞİNİZ

Öte yandan Zelenski, Moskova’dan gelen tehditlere karşı açıklamalarda bulundu. Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenski, Rus güçlerinin tüm Ukrayna bölgelerinden, özellikle de Kırım’dan kaçmasının en mantıklı seçenek olacağını ifade etti. Ukrayna lideri, “İşgalciler bir şansları varken kaçarlarsa, bu onlar için en iyi seçenek olacaktır. Kalmak zorunda kalırlarsa, silahını gönüllü olarak bırakan tüm Rus askerlerinin hayatını garanti ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ukrayna istihbaratını suçladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirtti. St. Petersburg’da Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin ile bir araya gelen Putin, Kerç Köprüsü’nde meydana gelen patlamaya değindi. Putin, “Bu, Rusya Federasyonu’nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir.” dedi. Bastrıkin de, Rus ve yabancı uyruklu vatandaşların, patlamanın gerçekleştirilmesi konusunda Ukrayna istihbaratına yardımcı olduğunu ifade etti.

DÜNYA Rusya’ya 2. sembolik saldırı: Stratejik Kerç Köprüsü’nde büyük yıkım