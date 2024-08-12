Topyekûn tehcir terörü

İşgalci İsrail ordusu, 10 ayı aşkın süredir soykırım işlediği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta, 5 bölge için daha tahliye emri yayınladı. İşgal ordusu, 8 Ağustos'ta da bölgenin doğusuna kara saldırı başlatacağını ilan ederek boşaltılmasını istemişti. Yeni tahliye emri, Han Yunus'un doğusunun yanı sıra, merkez ve batısındaki beş noktayı daha kapsıyor. Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklama yayınlayan İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrae, paylaştığı haritada işaretlediği yerlerin "İsrail'e füze atışları ve terör eylemleri için kullanıldığını" iddia etti. Sözcü, Han Yunus'taki El-Cela Mahallesi'nde yaşayanlara da İsrail ordusunun güç kullanacağını ve mahallenin "savaş bölgesi" kabul edildiğini ilan etti.

SIĞINACAK YERLERİ KALMADI

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun 8 Ağustos'ta başlayan tahliye emirlerinin ardından Han Yunus'tan son dört günde 75 bin Filistinlinin yanlarına alabildikleriyle ve kısıtlı imkanlarla göç ettiğini bildirdi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinliler, defalarca zorla yerinden edildi. Zorla yerlerinden edilen Filistinlilerden bazıları yakınlarının yanına sığınırken bazıları da sokaklarda, okullarda veya park gibi alanlarda zor insani şartlarda yaşıyor. Altyapı, kanalizasyon şebekesi, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun bu bölgelerde Filistinliler, salgın hastalıklarla da karşı karşıya.

ATEŞKES YERİNE KATLİAM

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşılması için arabuluculuk yapan Katar ve Mısır, İsrail'i koşulsuz destekleyen ABD ile birlikte geçtiğimiz günlerde üçlü bir bildiri yayınlayarak tarafları 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha'da müzakereleri sürdürmeye davet etmişti. İsrail'in El-Tabiin Okulu'na yönelik düzenlediği bombardıman ve Han Yunus'ta başlattığı yeni tehcirin ateşkes çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde gelmesi dikkat çekiyor. İsrailli aşırı sağcı bakan İtamar Ben-Gvir ise ateşkes yerine katliamın sürmesi yönünde çağrılar yapıyor. Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyledi. Ateşkes için müzakereye girişmenin "çok büyük hata" olacağını kaydeden Ben-Gvir, "Ben sadece kabinedeki yetkililerin değil sahadaki komutanların görüşlerini de duyuyorum. Şimdi Hamas'ı güçlendirmek için Kahire'ye mi gideceğiz?" diye konuştu.

"TAHLİYELERİN" AMACI İŞGAL

İsrail'in Gazze'de yaşayan sivilleri defalarca tehcir etmesiyle yetinmeyen fanatik bakan, Filistinlilerin Gazze'den tamamen çıkarılması gerektiğini savunarak, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, Filistinlileri göçe zorlamanın yolu olarak da Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardım ya da gıda sokulmasına izin verilmemesini önerdi.







