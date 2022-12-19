Toronto'da silahlı saldırı: Beş kişi yaşamını yitirdi

Kanada'nın Toronto kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

York bölge polisinden yapılan açıklamada, Ontario bölgesindeki bir apartman dairesinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, vurulan bir kişinin ise hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Polis, apartman sakini olup olmadığı bilinmeyen saldırganın kimliğini henüz tespit edemedi. Olaya dair soruşturma ise halen devam ediyor.

Kanada'da toplu silahlı saldırılara nadiren rastlanıyor. Toronto, uzun yıllardır dünyanın en güvenli büyük şehirlerinden biri olarak biliniyor.

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