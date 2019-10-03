Trump ABD askerlerini Suriye'den çekebilir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki günlerde Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmesi beklenen askeri harekat ABD basınında yakından takip ediliyor.

Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililerin Suriye'nin kuzeyine büyük bir operasyon gerçekleştirmesinden büyük endişe duyduğunu yazdı. Gazeteye göre, askeri harekat olursa Trump iki ülke arasında çatışmayı önlemek için ABD askerlerini Suriye'den çekebilir.

"Türkiye'nin kaybedecek bir günü bile yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için net mesaj verdi. Birileri, terör ve sığınmacı yükünü Türkiye’nin omuzlarına yükleyerek, adeta bize diz çöktürmeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, “Türkiye’nin artık kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır" demişti.