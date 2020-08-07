Trump, ABD'de Çinli uygulama olan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasakladı ABD Başkanı Trump, ülkedeki kişi ve kurumların Çinli şirketlere ait olan TikTok ve WeChat sosyal medya uygulamaları ile iş yapılmasını yasaklayan iki kararname imzaladı. Uygulama için her iki kararname yayımlandı. Bu iki uygulamanın ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiği açıklandı.

Haber Merkezi 07 Ağustos 2020, 09:50 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2020, 12:27 AA