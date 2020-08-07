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Dünya Trump, ABDde Çinli uygulama olan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasakladı
AMERİKA

Trump, ABD'de Çinli uygulama olan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasakladı

ABD Başkanı Trump, ülkedeki kişi ve kurumların Çinli şirketlere ait olan TikTok ve WeChat sosyal medya uygulamaları ile iş yapılmasını yasaklayan iki kararname imzaladı. Uygulama için her iki kararname yayımlandı. Bu iki uygulamanın ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

Kararnamelerde, ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ulusal güvenliği korumak için agresif önlemler alması gerektiği vurgulandı.

  • ABD'de kişi veya kuruluşların TikTok ve WeChat ile herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi öngören kararnamelerin 45 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.

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