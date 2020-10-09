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Dünya Nancy Pelosi açıkladı Trumpın başkanlık yapıp yapamayacağına karar verecek bir komisyon kurulacak
AMERİKA

Trump başkanlıktan azledilecek mi? Nancy Pelosi açıkladı!

Nancy Pelosi açıkladı: Trump'ın başkanlık yapıp yapamayacağına karar verecek bir komisyon kurulacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Başkan Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla birlikte, görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon kurulmasını öngören bir tasarı sunduklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Trump ve Pelosi
Trump ve Pelosi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse yakalanması üzerine, görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon kurulmasını öngören bir tasarı sunduklarını açıkladı.

Salgını hafife alıyorlardı: Hepsi koronavirüse yakalandı
OYNAT 00:46
Salgını hafife alıyorlardı: Hepsi koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgınını küçümseyen açıklamalarda bulunan dünya liderlerinin testleri pozitif çıktı. Maske takan gazetecilerle dalga geçen Donald Trump son olarak rakibi Joe Biden'ın taktığı maske ile alay etmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalanmadan önce 'herkesle tokalaştığını' söylemişti. Koronavirüsü basit bir grip olarak gördüğünü söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da koronavirüse yakalanmıştı.

Trump ve eşi Kovid-19'a yakalanmıştı

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Donald Trump'ın doktorları son açıklamalarında, sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi halinde pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti

ABD Başkanı Trump: Doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu
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ABD Başkanı Trump: Doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu

Trump taburcu olurken de şaşırtmadı: 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum
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Trump taburcu olurken de şaşırtmadı: 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum
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Trump azledilecek mi?

Trump azledilecek mi?

Görevine devam edip edemeyeceğine komisyon karar verecek.
Ağır hastalar için yoğun mücadele

Ağır hastalar için
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Bir il hariç <br>vakalar azaldı

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Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran ifadeler: Defalarca yumrukladı, 20 saniye boğazını sıktı
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Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran ifadeler: Defalarca yumrukladı, 20 saniye boğazını sıktı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp cesedini varil içine koyup yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın (32) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamedeki ifadesi vahşeti ortaya koydu. Avcı, ifadesinde "Yumruk attım, yere düşüp, başını çarptı. Sanırım başının arka kısmını yere çarptı. Biraz kan aktı. Yerdeyken yüzüne bir yumruk daha attım. Hatırladığım kadarıyla yere düştükten sonra bir kere vurdum. Hareket etmediğini fark ettim ve boğazını 15-20 saniye kadar sıktım" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz kan dökülmesin istiyoruz, biz topraklarımızı alacağız
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz kan dökülmesin istiyoruz, biz topraklarımızı alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum" dedi.
Evleri vurulan Azerbaycanlı aileler okullarda hayata tutunmaya çalışıyor
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Evleri vurulan Azerbaycanlı aileler okullarda hayata tutunmaya çalışıyor

Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da sivilleri hedef almasının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı kurtarma operasyonunu başlattı. Operasyon sırasında büyük darbe yiyen Ermeni güçleri sivilleri hedef alarak cepheden kaçıyor. Azerbaycanlılar ise hedef olmamak ve Ermeni saldırılarıyla yıkılan evlerinden ayrılarak okullarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. O anları ise TVNET görüntüledi.

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