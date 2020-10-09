Nancy Pelosi açıkladı: Trump'ın başkanlık yapıp yapamayacağına karar verecek bir komisyon kurulacak
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Başkan Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla birlikte, görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon kurulmasını öngören bir tasarı sunduklarını açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse yakalanması üzerine, görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon kurulmasını öngören bir tasarı sunduklarını açıkladı.
Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Donald Trump'ın doktorları son açıklamalarında, sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi halinde pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti