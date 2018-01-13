Dünya"Trump, Batı barbarlığının kokuşmuş yüzüdür"
AVRUPA

"Trump, Batı barbarlığının kokuşmuş yüzüdür"

Beninli aktivist Seba, ABD Başkanı Trump'ın, ülkesine bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ilişkin "İğrenç ülkelerden geliyorlar" sözüne tepki gösterdi. Aktivist Seba, "ABD ve Batı medeniyetinin, Afrika soykırımı ile köleleştirilen siyahiler üzerine kurulduğu unutulmamalıdır" dedi.

Haber MerkeziAA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Orta Afrika ülkelerinin sömürge dönemi parasını kullanmasına verdiği tepkiyle tanınan Beninli aktivist Kemi Seba, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere hakaret etmesine tepki göstererek, "Trump, Batı barbarlığının kokuşmuş yüzüdür." dedi.

Senegal'in başkenti Dakar'da Ağustos 2017'de Orta Afrika ülkelerinin hala sömürge dönemi parasını kullanmasına tepki göstererek 5 binlik CFA banknotu yakması siyasi krize neden olan Seba, Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ilişkin "İğrenç ülkelerden geliyorlar." sözünü eleştirdi.

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  • Yerel basında çıkan haberlere göre Seba, "Yaban domuzu Trump'ın açıklamaları, ABD ve Batıdan medet uman Afrikalıların rüyalarından uyanmasına sebep oldu. Trump, Batı barbarlığının kokuşmuş yüzüdür. ABD ve Batı medeniyetinin, Afrika soykırımı ile köleleştirilen siyahiler üzerine kurulduğu unutulmamalıdır." yorumunu yaptı.

İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
FOTOĞRAF20
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İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
Title
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
İngiltere sokaklarında Trump protestoları sürüyor
İngiltere Başbakanı Theresa May'in ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiği davet dün akşam başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street önünde on binlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi. Davete karşı Londra'nın yanı sıra Manchester, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Birmingham ve Liverpool'un da aralarında olduğu 30 kentte gösteri düzenlendi.
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Barack Obama'nın 8 yıllık başkanlığı döneminde de insanların ABD'nin demokrasi ülkesi olduğuna inandırılarak uyutulduğuna dikkati çeken Seba, "Halefi Trump'ın da yaptıkları gösteriyor ki biz Afrikalılar bize sahip çıkmadıkça kimse sahip çıkmaz." ifadesini kullandı.

Seba, Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID) ve Afrika'daki ABD büyükelçiliklerinden yardım bekleyenlerin "Balık bekleme zamanı geçti, balık nasıl tutulur onu öğrenmeliyiz." demeye başladığını dile getirdi.

ABD'nin askeri üslerine sahip çıkanlara "iğrenç ülkeler" diye hakaret edilmesinin unutulmayacağını vurgulayan Seba, "Uykudakilerin uyanmasını sağladığınız için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mugabe'nin Trump'a tepkisi

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall başta olmak üzere Afrikalı birçok yönetici ve bürokrat, Trump'ın göçmenlere yönelik sözlerine tepkilerini dile getirmişti.

Mugabe: Trump dev bir calut

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe de Eylül 2017'deki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ı herkese sataştığı gerekçesiyle Hazreti Davud zamanında yaşamış ve yaptığı zulümlerle bilinen Amalika Kralı Calut'a benzeterek Trump için "Dev Calut" ifadesini kullanmıştı.

  • Trump'ın diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu düşünüp bu yüzden korkanlar olduğunu belirten Mugabe, "ABD Başkanı'nı BM Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uymaya davet ediyorum. Sayın Trump, trompetinizi ülkelerin birlik, barış ve huzuru için çalmanız gerekiyor." uyarısında bulunmuştu.
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