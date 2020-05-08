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Dünya Trump Biz Venezuelada bir şey yaparsak bu şekilde olmaz, biraz farklı olur
AMERİKA

Trump: Biz Venezuela’da bir şey yaparsak bu şekilde olmaz, biraz farklı olur

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından 3 Mayıs tarihinde ülkeye sızma ve suikast girişimi suçlamalarına yanıt verdi. Trump, "Biz Venezuela’da bir şey yaparsak bu şekilde olmaz, biraz farklı olur" dedi.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Mayıs tarihinde yaşanan ülkeye sızma ve suikast girişimi ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ı suçlamasının ardından Trump, katıldığı bir televizyon programında suçlamalara yanıt verdi.

ABD Başkanı, Venezuela’ya sızıp Devlet Başkanı Maduro’ya suikast girişimi başarısızlığa uğrayan ABD’li paralı askerlerinin arkasında kendi yönetiminin olduğuna dair suçlamaları reddetti.

"BU KONUDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"

Trump, Maduro’nun sosyalist yönetimini devirme niyetini gizlemeyerek, ancak bu çapta bir operasyona bu kadar küçük bir grupla kalkışmayacağını vurguladı. ABD Başkanı, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bence ABD hükümetinin bununla hiçbir ilgisi yok ve neler olup bittiğini öğrenmem gerekiyor. Biz Venezuela’da bir şey yaparsak bu şekilde olmaz. Biraz farklı olur. Ona işgal derler" dedi.

HAYDUR BİR GRUP TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ

Trump, Silvercorp isimli bir ABD’li özel güvenlik şirketinin paralı askerlerinin başını çektiği Venezuela’ya denizden sızma girişimi hakkında "Venezuelalılar ve diğer ülkelerden insanlardan oluşan haydut bir grup tarafından düzenlenmiş, iyi bir saldırı değil” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, son olarak “Plajdaki görüntüleri gördüm. General George Washington, tarafından komuta edilmediği aşikardı" dedi.

Maduro’dan Trump’a: Venezuela’dan ellerini çek!
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Maduro’dan Trump’a: Venezuela’dan ellerini çek!
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Maduro, Trump'a seslenerek, 'ellerini Venezuela'dan çekmesini' istedi.
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