Trump, BM Genel Kurulu'nda yaşadığı aksaklıklara ilişkin soruşturma talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 80’inci BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde ve konuşması sırasında yaşanan aksaklıkların tesadüf olmadığını belirterek, bunların ‘planlanmış sabotaj girişimleri’ olduğunu iddia etti. BM binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu, eşi Melania Trump ile düşmekten son anda kurtulduğunu vurgulayan Trump, olayın İngiliz basınında çıkan ‘BM çalışanlarının merdiveni kapatma şakası’ iddiasıyla örtüştüğünü savunarak, sorumluların tutuklanması gerektiğini söyledi.

Trump açıklamasında, teleprompter bozuk olduğu için bir süre konuşmasına başlayamadığını ve aygıt devreye girene kadar konuşmasını ezberden sürdürdüğünü de bildirdi. Konuşma sırasında salonun ses sisteminin tamamen devre dışı kaldığını dile getiren Trump, liderlerin ancak kulaklıkla tercüme sistemi üzerinden kendisini dinleyebildiğini ifade etti.





BM Genel Sekreteri Guterres'e olayların soruşturulmasını talep ettiği bir mektup gönderdiğini kaydeden Trump, özellikle yürüyen merdivenlere ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi gerektiğini aktardı. Trump açıklamasında, ABD Gizli Servisi'nin de sürece dahil olduğu bilgisini paylaştı.







