Dünya Trump Bolton büyük bir hata yaptı
AMERİKA

Trump'tan Bolton açıklaması

Trump: Bolton büyük bir hata yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, dün görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore krizinde Libya modeli önermesinin ardından ayrışmaya başladıklarını ve birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtti. Bolton'ın pozisyonu için birçok talip olduğunu ancak şu anda 5 adayı değerlendirdiklerini belirten Trump, gelecek hafta nihai bir sonuca varacaklarını vurguladı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump - John Bolton (arşiv)
Donald Trump - John Bolton (arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, dün görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore krizinde "Libya modeli" önermesinin ardından ayrışmaya başladıklarını ve birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Sağlık Bakanı Alex Azar ile Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Trump, son günlerde ABD'de 5 kişinin ölümüne yol açan aromalı elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması için adım atacaklarının sinyalini verdi.

  • Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, "Bolton, (Kuzey Kore Lideri) Kim Jong Un için Libya modelini önerdiğinde büyük bir hata yaptı. Bu yapılması iyi olan bir açıklama değildi. Bu bize puan kaybettirdi. Sadece Kaddafi'ye olanlara bir bakın. Benden sert şeyler yapmamı istedi." diye konuştu.

Bolton'a "zeki değil" mesajı

Trump, Bolton'ın Irak'a girilmesi konusundaki tutumunun da yanlış olduğunu vurguladı.

Bolton'ın Kuzey Kore için Libya modelini önermesini "facia" olarak nitelendiren Trump, bu noktadan sonra ayrıldıklarını vurgulayarak, "Kim Jong Un'u bu öneriden sonra söyledikleri için suçlayamam. John Bolton ile hiçbir şey yapmak istemedi. Bu sert olma meselesi değildi. Bu bunu söylemek için zeki olmama meselesiydi." dedi.

Bolton ile aslında kendisinin iyi anlaştığını belirten Trump, "Ancak yönetimde benim çok önemli olduğunu düşündüğüm kişilerle iyi anlaşamıyordu. İyi ayrıldığımızı umuyorum, bu ola da bilir, olmaya da bilir. Ülkeyi, bizim yönettiğimiz şekilde yönetmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

'Bay Sert Adam'

Trump, Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulayarak, Bolton'ı "Bay Sert Adam (Mr. Tough Guy)" olarak nitelendirdi.

5 aday değerlendiriliyor

Bolton'ın pozisyonu için birçok talip olduğunu ancak şu anda 5 adayı değerlendirdiklerini belirten Trump, gelecek hafta nihai bir sonuca varacaklarını vurguladı.

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Bolton'ı görevden alınmasından bir gün önce yanına çağırdığını kaydeden Trump, "John'a ben de dahil birçok kişinin onun birçok taktiği ve fikri konusunda hemfikir olmadığımızı söyledim. İyi dilekte bulundum. Ve istifasını istedim, o da istifasını verdi." dedi.

Trump ayrıca Venezuela'daki durum konusunda da "John ile Venezuela'daki tutumu konusunda aynı fikirde değildim. Onun itaatsiz olduğunu düşündüm. Ve haklı olduğumu kanıtladığımı düşünüyorum." dedi,

İran yaptırımlarına ilişkin "ne olacağını göreceğiz" mesajı

İran'a yaptırımları kaldırıp kaldırmayacakları konusunda ise "Ne olacağını göreceğiz." demekle yetinen Trump, İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı.

  • Çin ile ticaret savaşı konusunda ise Trump, şirketlerin Çin'den çıkması ile bu ülkenin tedarik zincirinin kırıldığını ve Çin'in kendileri ile bir anlaşma yapmak istediğini vurguladı.

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