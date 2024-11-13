Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump Demokratların eski Kongre Üyesi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörü olarak seçti

Trump Demokratların eski Kongre Üyesi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörü olarak seçti

23:1713/11/2024, Wednesday
G: 13/11/2024, Wednesday
IHA
Sonraki haber
Tulsi Gabbard
Tulsi Gabbard

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Demokratların eski Kongre Üyesi Tulsi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörü olarak seçti. Trump, Dışişleri Bakanlığı'na da Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te göreve başlaması beklenen Donald Trump'ın kabinesinde bir isim daha belli oldu. Trump, yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard'ı seçtiğini aktardı. Trump, "Tulsi 20 yılı aşkın bir süredir ülkemiz ve tüm ABD'lilerin özgürlükleri için mücadele etmekte. Demokratların eski başkan adayı olarak her iki partide de geniş bir desteğe sahip olan Tulsi, artık gururlu bir Cumhuriyetçi. Tulsi'nin kariyerini tanımlayan korkusuzluğunu istihbarat topluluğumuza yansıtacağına, anayasal haklarımızı savunacağını ve barışı güvence altına alacağını biliyorum. Tulsi hepimizi gururlandıracak” dedi.


Dışişleri Bakanlığı'na Rubio'yu aday gösterdi

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için de Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi. Trump, “Marco son derece saygın bir lider ve özgürlük için çok güçlü bir ses. Ulusumuzun için güçlü bir savunucusu, müttefiklerimiz için gerçek bir dost ve düşmanlarımıza karşı asla geri adım atmayacak korkusuz bir savaşçı olacaktır” dedi.


#Donald Trump
#ABD
#Dışişleri Bakanlığı
#Tulsi Gabbard
#Marco Rubio
#Ulusal İstihbarat Direktörlüğü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan başlangıcı: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2025 dini günler takvimi