Dünya Trump Fransa sokaklarındakiler beni istiyorlar
AVRUPA

Trump'tan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama

Trump: Fransa sokaklarındakiler beni istiyorlar

ABD Başkanı Trump, Fransa'daki gösterilerle ilgili açıklama yaptı. Trump, "Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramıyor. Fransa'nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Trump Fransa'daki gösterilerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump, "Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramıyor. Fransa'nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum" paylaşımında bulundu.

Paris'te sarı yeleklilerin eylemleri ağırlıklı olarak Zafer Takı çevresi ve Şanzelize Caddesi'nde sürüyor. Polis, birçok noktada göstericileri biber gazı ile uzaklaştırmaya çalışıyor. Polisin attığı gaz kapsüllerini alan eylemciler ise bunları polise atıyor. Polis ve eylemciler arasındaki 'gaz kapsülü' uzaklaştırma anları ise ilginç görüntüler oluşturuyor. Yaşanan socak gelişmeleri Demirören Haber Ajansı ekipleri birçok noktada takip ediyor. Şu ana kadar olaylarda 500'e yakın göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Göstericiler yeniden meydanda Paris alev alev
FOTOĞRAF 95
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İki haftadır hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenliyor.
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Eylemciler, sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerin alındığı Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nin etrafında toplandı.
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Polis, Champs-Elysees Caddesi'ne girmelerine izin vermediği eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
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Eylemciler, çevredeki birçok yeri ateşi verirken, polislere taş ve şişe fırlattı.
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'teki gösteride 60 kişi gözaltına alındı, 3'ü polis 10 kişi yaralandı.
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İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Champs-Elysees çevresinde bin 500 eylemcinin bulunduğunu açıkladı.
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Champs-Elysees Caddesi'ndeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu.
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Paris'teki gösteride güvenliği sağlamak için yaklaşık 4 bin polis görev yapıyor.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir süredir, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.
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Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü Sarı yeleklileri destekliyor.
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Protestocuların çoğu orta gelir grubundaki kişilerden oluşuyor.
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Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.
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Fransa'da akaryakıt zammı protestoları Eylemler nedeniyle 24 Kasım'da Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.
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Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.
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141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı.
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794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.
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Fransa'da son bir yılda motorin fiyatları yüzde 20'den fazla artış gösterdi.
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Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı yeleklilerin Paris Koordinatörü Thierry Paul Valette, akaryakıta ek vergi koyulmasının bardağı taşıran son damla olduğunu ve eylemcilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istediklerini söyledi.
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Valette, yaklaşık 15 gündür ülke genelinde hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine karşı düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Gösterilerin akaryakıta ek vergi gelmesiyle başladığını anımsatan Valette, Akaryakıta ek vergi koyulması bardağı taşıran son damla oldu. İnsanlar sokakta çünkü onlarda ciddi ve derin bir adaletsizlik duygusu var. Her zaman aynı sınıftaki insanlar vergi ödemek zorunda kalıyor, parası olan üst sınıflara ve büyük şirketlere vergi uygulanmıyor. Bu nedenle Macron'un politikalarına karşı insanların sabrı tükendi ve sokaklara döküldü. Eylemciler Macron'un istifasını istiyor. Bunun yanında başka talepleri de var. diye konuştu.
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Valette, eylemcilerin kendilerini dinlemediği ve kulak asmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istediğini söyledi.
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Fransızların sürekli vergi ödemekten bıktığını belirten Valette, Göstericiler, Macron'un yürüttüğü reformlarla ilgili referandum da istiyor. Bunun yanında Macron aynı zamanda Fransızları provoke ediyor. Mütevazi değil. İnsanlar artık Macron'un bu tavrından sıkıldı. dedi.
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Valette, gösterilerin bitmesinin Macron ve hükümetinin yapacaklarına bağlı olduğuna dikkati çekerek, Macron'un salı günü çevre ve iklim değişikliğine ilişkin yaptığı konuşmanın kendilerini memnun ve ikna etmediğini söyledi.
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Macron'un hızlı şekilde bizleri memnun edecek yeni somut adımlar atması gerekiyor, aksi takdirde gösteriler devam edecek. diyen Valette, vergilerin kaldırılması, adaletsizliklerin giderilmesi, halka yasaların referandumla sorulması gibi taleplerinin olduğunu kaydetti.
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Valette, Macron'un çevre konusunda açıkladığı adımlara karşı olmadığını ancak bu adımların ay sonunu zor getiren insanların sorunlarına çözüm getirmediğini vurguladı.
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Macron ve hükümet eylemcilerin sorunlarını çözüme kavuşturmazsa Fransızları devrime iter. diyen Valette, tüm sorumluluğun Macron'da olduğunu vurguladı.
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Sarı yeleklilerin yarın Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde büyük bir gösteri yapması bekleniyor.
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Macron, salı günü yaptığı konuşmada, hedefledikleri reformları gerçekleştireceklerini ve şu an yaşanan sorunların 40 yılın birikimi olduğunu söylemişti.
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Çevre ve iklim değişikliğine ilişkin sorunlara çözüm bulmak için ülkenin farklı bölgelerinde yapacakları çalışmalara Sarı yeleklilerden de bir heyetin katılmasını isteyen Macron, akaryakıt vergilerini petrol fiyatlarına göre 3 ayda bir revize edeceklerini ve ülkede kömürle çalışan tüm santralleri 2022'ye kadar kapatacaklarını duyurmuştu.
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Öfkeli kalabalık ünlü Champs-Elysees Caddesi (Şanzelize) ve çevresinde şiddetli eylemlere devam ediyor.
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Akaryakıt zammı için gösterilerine Champs-Elysees Caddesi üzerinde devam eden sarı yelekliler dünyaca ünlü markaların mağazalarını da yağmalıyor.
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Maddi zarardan korkan markalar, vitrinlerini suntalarla kapatarak önlem almaya çalıştı.
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Markaların telaşla mağazalarını korumak için vitrinlere sunta taktırması ve kapatması objektiflere takıldı.
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Göstericiler yeniden meydanda Paris alev alev
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Göstericiler yeniden meydanda Paris alev alev
Göstericiler yeniden meydanda Paris alev alev
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'teki ünlü Champs-Elysees Caddesi çevresine gelen ve şiddet olayları başlatan "Sarı yeleklilere" polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
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