Trump göstericilere karşı tankların sokağa çıkmasını istemiş

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi ile başlayan portoestolar sürüyor. Krizin büyümesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, olaylara müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurmuştu.

Trump'ın güvenlik güçlerinden tankların sokaklara inmesini ve göstericilere karşı daha ağır teçhizat kullanılmasını istediği ortaya çıktı. Dailymail'in haberine göre Trump, Pentagon yetkilileri ile yaptığı görüşmede tanklar ile birlikte daha ağır askeri teçhizatın kullanılmasını istedi.

Trump'ın ayrıca Washington'da orduya ait helikopterlerin "güç göstergesi" olarak uçması talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Dailymail'in haberine göre Beyaz Saray göstericilere karşı daha caydırıcı ekipmanlar kullanılması konusunda Pentagon'a baskı yapıyor.

ABD de önceki gün göstericiler üzerinde alçak uçuş gerçekleştirilen helikopterler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestolar ABD'nin neredeyse bütün eyaletlerine yayıldı. Kontrolden çıkan eylemler nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump, protesto ve ayaklanmaların artmasına yanıt vermek için protestocularla mücadele eden yerel yönetimlere konuşlandırılması için askeri bir ‘komuta merkezi' oluşturulması emrini vermişti.