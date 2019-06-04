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AMERİKA

Trump: İngiltere ile adil bir anlaşma yapacağız

Trump: İngiltere ile adil bir anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Trump, Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda İngiltere'yi desteklerken, "Çok çok büyük bir ticaret anlaşmamız olacağını düşünüyorum. Çok adil bir anlaşma olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından "çok büyük ve adil bir ticaret anlaşması yapacaklarını" söyledi.

Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Amerikan ve İngiliz 5'er büyük firmanın yetkilileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başbakan Theresa May ve bakanların da katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin artırılması üzerinde duruldu.

Trump, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin birbirinin en büyük ticari ortağı olduğunu söyledi. İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine gönderme yapan Trump, ticari ilişkileri daha da artırmak için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Konuyu bugünden başlayarak ele alacaklarını kaydeden Trump, "Fakat çok çok büyük bir ticaret anlaşmamız olacağını düşünüyorum. Çok adil bir anlaşma olacak." dedi.

Muhafazakar Partinin liderliğinden cuma günü istifa edip yeni lider belirlenince de Başbakanlık görevini bırakacak olan May'i Brexit konusunda ortaya koyduğu "harika iş" için tebrik eden Trump, "(Görevi bırakma) Tarihi tam olarak bilmiyorum fakat bir yere ayrılmayın, bu anlaşmayı yapalım." diye konuştu.

May de İngiltere ve ABD'nin gelecekte birlikte çalışması açısından "çok büyük imkanlar" bulunduğunu dile getirerek, "İyi bir ticari anlaşmayla daha da ileri taşıyabileceğimiz muazzam bir ortaklık var." ifadesini kullandı.

Kahvaltının ardından Trump ve May, Downing Street’teki Başbakanlık ofisi "10 Numara"da bir araya geldi. ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı Başbakan May ile eşi Philip May, binanın önünde karşıladı. Bu sırada, göstericiler Başbakanlık ofisinin yakınlarında toplanarak Trump karşıtı slogan attı.

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  • May ile Trump'ın İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından yapılacak bir ticaret anlaşmasını ve Çin telekom firması Huawei ürünlerinin ülkenin yeni 5G kablosuz iletişim ağında kullanılıp kullanılmamasını görüştüğü belirtildi.

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