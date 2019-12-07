Dünya Trump isimsiz haber kaynaklarını hedef aldı Onlara inanmayın
AMERİKA

Trump isimsiz haber kaynaklarını hedef aldı: Onlara inanmayın

ABD Başkanı Donald Trump, 'yalan haberlere' karşı verdiği mücadelede yeni bir konuyu daha gündeme getirerek, ABD meydasına konuşan 'isimsiz kaynakları' hedef aldı.

Haber Merkezi Diğer
Trump göreve geldiği günden bu yana ABD medyası ile çekişme içerisinde.
Trump göreve geldiği günden bu yana ABD medyası ile çekişme içerisinde.

ABD Başkanı Donald Trump, 'yalan haberlere' karşı sürdürdüğü 'mücadele' kapsamında bu kez de insanlara, isimsiz kaynaklardan gelen bilgilere dayanan haberleri görmezden gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Onlara inanmayın

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Okuduğunuz veya gördüğünüz, 'anonim kaynakları' kullanan, ticaretle ya da başka bir konu ile ilgili olan herhangi bir makaleye veya hikayeye inanmayın. Bilgiyi, sadece üzerinde gerçekten yaşayan birine ait isim varsa kabul edin. Yalan Haber medyası birçok 'kaynaklara göre' hikayesi uyduruyor. Onlara inanmayın!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın tavsiyesi bazı Twitter kullanıcıları tarafından onaylanırken, bazıları da 2012'de, eski Başkan Barack Obama'nın doğum belgesinin sahte olduğuna ilişkin güvenilir kaynaklardan bilgi edindiğini söylemesini hatırlattı.

ABD Başkanı, göreve gelmesinden bu yana ülke medyasının 'isimsiz kaynakları'nın hedefi oldu.

İsmi belli olmayan kişilere atıfta bulunan söz konusu haber ve makaleler, Trump yönetimi içerisindeki ihtilaflardan, Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerindeki ilerlemelere kadar sayısız söylenti yaymıştı.

Daha sonra asılsız olduğu ortaya çıkan bu söylentilerden bazıları, borsaları dahi etkileyebilmişti. 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialar, sıklıkla medyaya konuşan 'isimsiz kaynaklara' dayanıyordu.

Trump'a yönelik azil soruşturmasının başlatılmasına neden olan, ABD Başkanı'nın 25 Temmuz'daki telefon görüşmesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Joe Biden'ın oğlunu soruşturması yönünde baskı yaptığı iddiası da ilk olarak Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından 'isimsiz kaynaklar' kullanılarak ortaya atılmıştı.

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