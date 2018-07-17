Dünya Trump İstihbaratın Rusya raporunu kabul ediyorum
AMERİKA

Trump: İstihbaratın Rusya raporunu kabul ediyorum

Trump: İstihbaratın Rusya raporunu kabul ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığı yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Trump, "İstihbarat örgütlerinin Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporları kabul ediyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Trump, istihbarat örgütlerinin Rusya'nın ABD seçimlerine müdahil olduğu yönündeki raporlarını kabul ettiğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığı yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

İfadelerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Trump, "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki" sözlerini kaydetmesine rağmen amacının "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki" söylemek olduğunu belirtti.

Trump, "İstihbarat örgütlerinin, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporları kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump ile Putin'in, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve ABD'de Kongre ve medya tarafından sert dille eleştirilmişti.

Brüksel ve Londra temaslarının ardında Putin ile bir araya gelmek üzere Helsinki'ye geçen Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemişti.

Rusya: ABD ile silahsızlanma iş birliğine hazırız
DÜNYA
Rusya: ABD ile silahsızlanma iş birliğine hazırız

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.