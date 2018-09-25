Trump BM Genel Kurulu'nda kendini rezil etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına geç gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın kendini övdüğü sözleri, BM Genel Kurulu'ndaki devlet başkanları ve temsilcilerini kahkahaya boğdu.
Trump'ın "Benim yönetimim altında ABD, tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti" sözleri üzerine BM Genel Kurulu'ndan gülüşmeler yükseldi. Trump, bunun üzerine "Bu tepkiyi beklemiyordum" ifadelerini kullandı.
Esed rejimini tehdit etti
ABD Başkanı Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceğini söyledi.
İran'a izolasyon çağrısı
Trump, Tahran'da İsrail'i yok etmekle tehdit eden bir devletin olduğunu belirterek, dünya devletlerine İran'a izolasyon çağrısı yaptı.
Venezuela'ya sert tepki
Trump, dünya devletlerinin sosyalist rejimlere karşı durması gerektiğini belirterek, "Venezuela yönetimine yeni yaptırımlar devreye sokuyoruz" dedi.
Körfez'e daha fazla petrol üretin çağrısı
ABD Başkanı Trump, petrol ihraç eden ülkelere fiyatları düşürme çağrısında bulundu.