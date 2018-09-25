Dünya Trump BM Genel Kurulunda kendini rezil etti
AMERİKA

Trump BM Genel Kurulu'nda kendini rezil etti

Trump BM Genel Kurulu'nda kendini rezil etti

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşma sırasına yetişemedi. Konuşmasına geç başlayan Trump, İran, Suriye rejimi ve Çin'e karşı sert mesajlar verdi. Trump'ın "Benim yönetimim altında ABD, tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti" sözleri üzerine BM Genel Kurulu'ndan kahkahalar yükseldi. Trump, gülüşmeler üzerine "Bu tepkiyi beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına geç gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın kendini övdüğü sözleri, BM Genel Kurulu'ndaki devlet başkanları ve temsilcilerini kahkahaya boğdu.

Trump'ın "Benim yönetimim altında ABD, tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti" sözleri üzerine BM Genel Kurulu'ndan gülüşmeler yükseldi. Trump, bunun üzerine "Bu tepkiyi beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

Esed rejimini tehdit etti

ABD Başkanı Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceğini söyledi.

İran'a izolasyon çağrısı

Trump, Tahran'da İsrail'i yok etmekle tehdit eden bir devletin olduğunu belirterek, dünya devletlerine İran'a izolasyon çağrısı yaptı.

Venezuela'ya sert tepki

Trump, dünya devletlerinin sosyalist rejimlere karşı durması gerektiğini belirterek, "Venezuela yönetimine yeni yaptırımlar devreye sokuyoruz" dedi.

Körfez'e daha fazla petrol üretin çağrısı

ABD Başkanı Trump, petrol ihraç eden ülkelere fiyatları düşürme çağrısında bulundu.

Trump BM Genel Kurulu'nda kendini rezil etti
OYNAT 00:29
Trump BM Genel Kurulu'nda kendini rezil etti
ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu'na hitap etti. Trump,'ın 'İki yıldan kısa bir sürede benim yönetimimi çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti ve ABD'yi çok ileri taşıdı' sözleri salonu kahkahaya boğdu.
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