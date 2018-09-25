Trump BM Genel Kurulu'nda kendini rezil etti Trump BM Genel Kurulu'nda kendini rezil etti ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşma sırasına yetişemedi. Konuşmasına geç başlayan Trump, İran, Suriye rejimi ve Çin'e karşı sert mesajlar verdi. Trump'ın "Benim yönetimim altında ABD, tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti" sözleri üzerine BM Genel Kurulu'ndan kahkahalar yükseldi. Trump, gülüşmeler üzerine "Bu tepkiyi beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 25 Eylül 2018, 17:18 Son Güncelleme: 25 Eylül 2018, 19:07 Yeni Şafak