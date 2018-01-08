Trump 'kriz çıkaran kitap'ın ardından ilk kez doktora gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da göreve başlamasından bu yana ilk kez resmi olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.

The Telegraph'ın haberine göre, akıl ve fiziksel sağlığının bu görev için uygun olmadığı spekülasyonlarının gölgesinde gerçekleşecek sağlık kontrolü, bu cuma günü ülkenin en büyük askeri hastanesi olan Washington DC'deki 'Walter Reed National Military Medical Center' da yapılacak.

Trump'ın sağlık kontrolünü selefi Barack Obama'nın doktoru yapacak.

Bu sağlık kontrollerinde alışılageldiği üzere Trump'a uyuma alışkanlıkları hakkında sorular sorulacak. Tahlilleri yapılacak ve kalp sağlığı kontrol edilecek.

DÜNYA Trump'ı kızdıran kitap: Beyaz Saray harekete geçti

Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak

Sonuçların özeti kamuoyuyla paylaşılacak ancak Trump kamuoyuna açıklanmasını istemediği sonuçlar hakkında söz sahibi olacak.

Obama 2016'daki sağlık kontrolü sonrası iki sayfalık ayrıntılı bir raporu kamuoyuyla paylaşmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, başkanı kızdıran iddiaların yer aldığı, salı günü çıkacak Öfke ve Ateş: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden kitabının yayımlanmasını engellemek için kitabın yazarı ve yayınevine yasal tebligat gönderdi.n

Kriz çıkaran kitap sonrası ilk kontrol

Trump bu son adımla geçen hafta piyasaya çıkan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmak istiyor.

DÜNYA Trump'ın ilk yılının konu edildiği kitaba yoğun ilgi