Dünya Trump Nobel Barış Ödülü için aday gösterildi
AMERİKA

Trump Nobel Barış Ödülü için aday gösterildi

Nobel Barış Ödülü için açılan bahislerde ilk sıralarda Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump

Nobel ödülleri gündeme geldiği vakit, adaylar üzerine bahisler kızışıyor. Nobel Barış Ödülü yarın açıklanacak. Bu yıl ödül için 216’sı kişi, 115’i kurum olmak üzere toplam 331 aday bulunuyor.
Bahis şirketlerine göre Moon’un 4/7 oranında şansı var. Bu da yüzde 63.6’lık bir şansa tekabül ediyor.

Aynı isimler için Ladbrokes ve Coral bahis şirketlerinin verdiği oran ise yüzde 60 ve yüzde 55.4.

Bu iki ismi yüzde 20 ila yüzde 28.6 şans öngörülen Trump izliyor.

Güney Kore ile gerilim yaşayan dışa kapalı Kuzey Kore son dönemde normalleşme adına adımlar atarken, ABD de kolaylaştırıcı bir rol üstlenme çabasında. Trump ile Kim haziran ayında biraraya araya gelmişti.

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