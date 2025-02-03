Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump: Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak

Trump: Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak

07:563/02/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Trump, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e değil, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." demişti.
Trump, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e değil, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." dedi. ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e değil, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Şu anda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Panama'da bulunduğunu belirten Trump, Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek,
"Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e değil, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz."
ifadelerini kullanmıştı.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise 20 Ocak'ta X'te yayımladığı açıklamada,
Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadeleriyle tepki göstermişti.
Her ne kadar Trump'ın "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor" iddiasının somut bir temeli olmasa da Çin'in, Panama'da büyük çaplı yatırımları olduğu ve ülkenin, Tayvan ile diplomatik ilişkileri kestiği biliniyor.

#ABD
#Çin
#Panama Kanalı
#Rubio
#Trump

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da beklenen kış geliyor! Kar ne zaman yağacak? Kaç gün sürecek?