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Dünya Trump Prens Selmanı ben kurtardım, Kongrenin cinayeti incelemesini durdurdum
ORTADOĞU

Trump: Prens Selman'ı ben kurtardım, Kongre'nin cinayeti incelemesini durdurdum

ABD Başkanı Trump'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmaması için Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı koruduğunu söylediği iddia edildi. ABD'li gazeteci Robert Woodward'in ses getiren kitabında yer alan iddiaya göre, Trump "Prens Selman'ı ben kurtardım. Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım. Onları durdurmayı başardım" ifadelerini kullanmış.

Haber Merkezi AA
Donald Trump ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman.
Donald Trump ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman.

Robert Woodward'ın gelecek hafta salı günü çıkacak "Öfke" başlıklı kitabının bir kopyasına ulaşan Business Insider'ın haberine göre, Trump, Veliaht Prens Selman'ı Kaşıkçı cinayetine ilişkin Kongre incelemesinden kurtardı.

"PRENS SELMAN'I BEN KURTARDIM"

Woodward'ın kitap için 18 geniş kapsamlı röportaj yaptığı Trump'n, 22 Ocak'taki görüşmelerinde, Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens'i kendisinin kurtardığını savunarak, "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım. Onları durdurmayı başardım." dediği ileri sürüldü.

  • Woodward ile görüşmesi sırasında, "Ne demek istediğini anlıyorum" diyen ABD Başkanı, sürece çok fazla "müdahil" olduğunu belirterek, "Durumla ilgili her şeyi biliyorum." ifadesini kullandığı kaydedildi.

CIA 'SELMAN'I SUÇLU' BULMUŞTU

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD ürünlerine milyarlarca dolar harcadığını vurguladığı görüşmede, ABD istihbaratının aksini tespit etmesine rağmen Veliaht Prens'in masum olduğunu iddia ettiğini de dile getirdi.

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