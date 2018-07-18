Dünya Trump-Putin açıklaması 100 fare 1 kaplan etmez
ASYA

​Rusya'dan 'Trump-Putin' açıklaması: Gizli anlaşma yok

'Trump-Putin' açıklaması: 100 fare 1 kaplan etmez

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, önceki gün Helsinki'de ilk kapsamlı görüşme için bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli anlaşma yapmadığını savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'de bir araya gelmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'de bir araya gelmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un dün yaptığı 'Putin ile Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik alanındaki anlaşmaları bakanlık olarak uygulamaya hazırız' açıklaması, liderlerin gizli anlaşma yaptığı iddialarını beraberinde getirdi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, şu ifadeleri kullandı:

Vladimir Putin, her şeyi anlattı. Helsinki'de görüşmeler hakkında edindiğim bilgilere göre herhangi bir gizli anlaşma yapılmadı

Antonov, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da değerlendirdi.

Rus diplomat, ABD'den bu iddialarla ilgili ithamları değil, somut kanıtları beklediklerini vurguladı.

Antonov, şu ifadeleri kullandı:

Sözde Rus müdahalesiyle ilgili olarak gazetecilerin de kullandığı moda bir ifadeyi kullanmak istiyorum: 100 fareyi toplasan 1 kaplan etmez. Ne kadar çok itham olsa da, önemli olan bizim talebimizdir, bulguları masaya koyun

Rusya'nın ABD'nin iç işlerine müdahale ettiği iddialarını saçma olarak niteleyen Antonov, bugün itibarıyla bu konuda hiçbir somut kanıt bulunmadığının altını çizdi.

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