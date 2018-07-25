Dünya Trump-Putin görüşmesi 2019dan önce öngörülmüyor
AMERİKA

Trump-Putin görüşmesi 2019'dan önce öngörülmüyor

Trump-Putin görüşmesi 2019'dan önce öngörülmüyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2019'dan önce görüşmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Helsinki Zirvesi'nden sonra "ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor" demişti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Görüşmenin gelecek sene olması yönünde fikir birliğine vardık" dedi.

Bolton konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, iki liderin görüşmesinin Rusya'ya yönelik yürütülen "cadı avından sonra" olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Başkan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapılacak ikili görüşmenin Rusya'ya yönelik cadı avından sonra olması gerektiğini düşünüyor. Biz de görüşmenin gelecek sene olması yönünde fikir birliğine vardık."

Başkan Trump, Helsinki'de Putin'le yaptığı görüşmenin ardından danışmanı Bolton'a Putin'i ABD'ye davet etmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Trump'ın bu açıklaması ABD'de özellikle Demokratlar ve Kongre tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

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