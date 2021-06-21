Dünya Trump Radikal sol ve dünyadaki diğer eziklerin babalar günü kutlu olsun
AMERİKA

Trump: Radikal sol ve dünyadaki diğer eziklerin babalar günü kutlu olsun

Eski ABD Başkanı garip bir babalar günü mesajı yayınladı. “Radikal Sol, ve dünyanın diğer ezikleri dahil herkesin Babalar Günü kutlu olsun. Umarım eninde sonunda herkes bir araya gelir!” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Diğer
Trump: Radikal sol ve dünyadaki diğer eziklerin babalar günü kutlu olsun
Donald Trump.

Eski ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü, “kaybedenler” olarak nitelediği siyasi rakiplerine bir Babalar Günü mesajı gönderdi.

Twitter ve Facebook'tan sansürlenen Trump, destekçileri tarafından tweetlenen siyasi eylem komitesi aracılığıyla açıklamayı yayınladı.

DÜNYADAKİ TÜM EZİKLERİ GÜNÜ KUTLU OSLUN

“Radikal Sol, ve dünyanın diğer ezikleri dahil herkesin Babalar Günü kutlu olsun. Umarım eninde sonunda herkes bir araya gelir!” ifadeleri kullanıldı.

Trump Organizasyonu ayrıca, 75 yaşındaki ve en büyük oğulları Donald Jr. ve Eric'in bir resminin eşlik ettiği Pazar günü bir Babalar Günü tebrik mesajı yayınladı.

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