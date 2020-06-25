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Dünya Trump Rusyaya milyar dolarlar ödeyen Almanyayı Ruslardan biz mi koruyacağız?
AMERİKA

Trump: Rusya’ya milyar dolarlar ödeyen Almanya’yı Ruslardan biz mi koruyacağız?

Geçtiğimiz yıllarda yine Almanya'nın tutumuna kızarak NATO'dan çıkmayı planlayan ABD Başkanı Donald Trump, yine Almanya’yı hedef alarak NATO’ya gereken mali katkıyı yapmadığı gerekçesiyle sert bir dille eleştirerek "Gaz için Rusya’ya milyar dolarlar ödeyen Almanya’yı NATO olarak Ruslardan biz mi koruyacağız" dedi.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Washington’da temaslarda bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump başta Almanya olmak üzere NATO’ya gerekli mali katkıyı vermeyen ülkeleri eleştirdi. Bu kapsamda Almanya’da bulunan ABD askerlerinin sayısını 25 bine düşüreceklerini söyledi.

Reuters
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ABD Başkanı Donald Trump

ABD’nin tarih boyunca her zaman Polonya’nın yanında olduğunu belirten Başkan Trump, Polonya’yı ve Polonyalıları NATO’ya gerekli ölçüde katkı yapan 8 ülkeden biri olması dolayısıyla tebrik etti. "Polonya gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2’sini NATO’ya ödüyor, bir çok ülke üzerine düşen ödemeyi yapmıyor, maalesef ki biz bu ülkeleri de koruyoruz" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl ABD olarak Polonya’ya vize uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatan Donald Trump "Polonya bunu hak ediyor" dedi.

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NATO'ya ödeme yapmayan Almanya Ruslar'a milyar dolarlar ödüyor

Polonya ile son yıllarda çok sayıda askeri ve enerji alanında anlaşmalara imza attıklarını vurgulayan Trump, bir gazetecinin Almanya’dan çekilecek askerlerin Polonya’ya mı yönlendirileceği sorusunu şu şekilde yanıtladı:

  • "Polonya sorumluluğunu yerine getiren nadir ülkelerden biri, eğer askerlerimizi oraya gönderirsek de Polonya bunu hak ediyor. Almanya NATO’ya yapması gereken katkının yarısından daha az ödeme yapıyor. Almanya’daki birliklerimizdeki asker sayısını 25 bine düşüreceğiz. Bu askerlerin bir kısmı ABD’ye dönecek, bir kısmı Polonya’nın da aralarında bulunduğu diğer Avrupa ülkelerine kaydırılacak. NATO’ya ödeme yapmayan Almanya Rusya’ya gaz için milyar dolarlar ödüyor, biz mi koruyacağız Almanya’yı Rusya’dan? Polonya gerçekten muhteşem bir ülke, bildiğim kadarıyla Polonya boru hattıyla Rusya’dan hiç gaz almıyor, bu çok net bir sinyal bizim için."

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"ABD’nin varlığı ülkeme huzur ve güvenlik getiriyor"

Başkan Trump ile görüşmesinde korona virüsün Avrupa’daki durumu, aşı araştırmaları, Polonya ve ABD arasındaki ekonomik, enerji ve askeri işbirliğini görüştüklerini belirten Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise bugün ABD’nin Polonya’daki sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri üzerinden yalnız Polonya’nın değil, Orta Avrupa’nın enerji güvenliğini sağladığını söyledi. ABD ile olan askeri işbirliğinin çok büyük anlamı olduğuna vurgu yapan Andrzej Duda, söz konusu işbirliğinin Avrupa’nın güvenliğini, Polonya’nın ve NATO’nun doğu kanadının güvenliğini güçlendirdiğini ifade etti. ABD askerlerinin Avrupa’da olmasının kaçınılmazlığına dikkat çeken Duda, "Dünyanın en büyük askeri ve ekonomik gücü ABD’nin Başkanı’na ordularını nereye yollamaları gerektiğini söyleme cesaretim yok, ancak kendisinden ABD askerlerini Avrupa’dan çekmemesi konusunda ricada bulundum. Öte yandan ben ülkeme daha fazla ABD askeri almaya hazırım. 2014 yılında Rusya Ukrayna’ya saldırdı, Kırım’ı işgal etti, Ukrayna’nın diğer bölgelerinde de işgal halen sürüyor. Ancak NATO’nun 5. maddesine göre NATO üyesine böyle kolaylıkla indirme yapamaz. Biz bundan 100 yıl önce 1920 yılında Varşova’dan Rusları kovduk. Böylesi bir resmi yeniden görmek istemiyoruz. ABD’nin varlığı benim ülkeme huzur ve güvenlik getiriyor" şeklinde konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda korona virüs pandemisinin başlamasından sonra Washington’u ziyaret eden ilk lider olurken iki lider arasında enerji güvenliği, askeri konular ve 5. nesil telekomünikasyon hizmeti 5G alanında yapılacak ortak çalışmaların ele alındığı bildirildi.

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