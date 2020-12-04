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Dünya Trump sosyal medya şirketlerine kafayı taktı 230 madde kaldırılmazsa 2021 savunma bütçesini veto edeceğim
AMERİKA

Trump sosyal medya şirketlerine kafayı taktı: 230. madde kaldırılmazsa 2021 savunma bütçesini veto edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan 230. maddenin iptal edilmesi için savunma bütçesine bir madde eklenmesini talep ediyor. Trump, Twitter ve Facebook gibi bilişim firmalarının ABD'deki seçim bütünlüğüne zarar verdiğini savunuyor. 230. maddenin kaldırılmaması durumunda savunma bütçesini veto edeceğini daha önce de ifade eden Trump'ın söz konusu tasarı masasına gelince ne yapacağı ise merak konusu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD'de sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali için 2021 savunma bütçesine bir madde eklenmesini isteyen ve bunda başarılı olamayan Başkan Donald Trump'ın, bütçe yasasını veto edip etmeyeceği tartışılıyor.

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"Düzenleme 2021 savunma bütçesine de konulmalı"

  • Trump, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya şirketlerine yasal koruma sağlayan İletişim Uygunluk Yasası'nın 230. maddesiyle ilgili taleplerini sürdürüyor. Trump, sosyal medya firmalarının kullanıcıların paylaşımlarından sorumlu tutulmasını önleyen 230. maddenin kaldırılmasını ve bu düzenlemenin 2021 savunma bütçesine de konulmasını talep ediyor.

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Konuyla ilgili olarak Trump, Twitter hesabından, "Ülkemiz için üzüntü verici, öyle gözüküyor ki (Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı) Senatör Jim Inhofe, 230. maddeyi ortadan kaldıracak düzenlemeyi savunma bütçesi yasasına eklemeyecek. Ulusal Güvenliğimiz ve seçim bütünlüğümüz için çok üzücü. Bu düzenleme için son şansınız. (Olmazsa) veto edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

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  • 230. maddenin kaldırılmaması durumunda savunma bütçesini veto edeceğini daha önce de ifade eden Trump'ın söz konusu tasarı masasına gelince ne yapacağı ise merak konusu.

"Biz de değiştirmek istiyoruz ancak savunma bütçesi bunun yeri değil"

Konuyla ilgili Bloomberg'e bir açıklama yapan Inhofe, "230. maddeyi değiştirmeyi biz de istiyoruz ancak savunma bütçesi bunun yeri değil. Benim görevim en iyi şekilde bir savunma bütçesini hazırlamak." yorumunu yaptı. Söz konusu yasa tasarısıyla ilgili görüşlerini paylaşan bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de "230. maddenin tümden kaldırılması yerine değiştirilmesi gerektiğine inandıklarını" dile getirdiler.

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230. madde tartışması

  • ABD'de İletişim Uygunluk Yasası’nın 230. maddesine göre Twitter ve Facebook gibi sosyal medya şirketleri, yayınladıkları içerik sebebiyle haklarında dava açılabilen bir “yayıncı” olarak değil “platform” olarak değerlendiriliyor. Bu maddeye göre söz konusu sosyal medya şirketleri, yayınladıkları içerikler konusunda sorumluluktan muaf tutuluyor.

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Trump ise seçimler öncesinde ve sonrasında kendi paylaşımları dahil seçim sonuçlarıyla ilgili birçok Cumhuriyetçinin paylaşımlarına etiket koyan ya da bu paylaşımları kısıtlayan Twitter ve Facebook'un "seçimlere müdahale ettiğini" savunarak 230. maddenin kaldırılmasını istiyor.

  • ABD Kongresinin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'na son halini dün vermiş ve tasarıda 230. madde ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştı.

Trump, mayıs ayında sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamıştı.

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