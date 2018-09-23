Dünya Trump talep gelmesi halinde Ruhani ile görüşmek istiyor
ORTADOĞU

Trump talep gelmesi halinde Ruhani ile görüşmek istiyor

Trump talep gelmesi halinde Ruhani ile görüşmek istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde İran lideri Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini ancak talebin İran tarafından gelmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul zirvesinde İran lideri Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Amerikan TV kanalı NBC'de katıldığı bir programda, pazartesi başlayacak BM zirvesi ve diğer konuları ele aldı.

Pompeo, "Başkan Trump her an biriyle görüşmekten mutluluk duyar ve bu konuda oldukça açık" ifadesini kullandı ama görüşme talebinin İran lideri Ruhani tarafından gelmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan görüşmelere hazır olan BM 73. Genel Kurulu pazartesi 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yapacak.

BM Genel Kurulu'na geçen yılki hitabında Kuzey Kore'yi nükleer programı nedeniyle ''yok etmekle'' tehdit eden ABD Başkanı Trump'ın bu yıl da İran'ı hedef alması bekleniyor.

Trump ayrıca, ilk kez ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül ayı dönem başkanı olması nedeniyle 26 Eylül'de yapılacak ''İran nükleer anlaşma ve kitle imha silahları'' oturumuna da başkanlık edecek ve "konsey başkanı" sıfatıyla başkanlık tokmağını kullanacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin BM 73. Genel Kurul görüşmelerine katılacağı resmi olarak açıklansa da Ruhani'ye Trump'ın ''İran'a yönelik hakaretlerini'' dinlememek için New York'a gitmemesi yönündeki baskılar artıyor.

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