Dünya Trump Venezuelanın darbeci lideri Guaido ile görüştü
AMERİKA

Trump Venezuela'nın darbeci lideri Guaido ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ile Beyaz Saray'da görüştü.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido
ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido

Trump ve Guaido öğle saatlerinde Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Guaido'yu Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.

İkilinin görüşmesinden önce basına yapılması gereken açıklama ise son dakikada herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin iptal edildi. Ana görüşme de yine basına kapalı gerçekleştirildi.

Guaido, Trump'tan önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve bazı ABD'li siyasetçiler ile de bir araya geldi.

Guaido yasağa rağmen yurt dışına çıkıyor

ABD destekli Guaido, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) koyduğu yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçmiş, bu ülkenin başkenti Bogota'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

  • Etkinlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Guaido, daha sonra Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirvesine katılmak ve farklı temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya gitmişti.

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