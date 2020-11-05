Trump yarım milyonun karşı çıktığı medya devini arayarak bağırdı: Haberi geri çek

Dünyanın bir çok ülkesinde medya kuruluşlarının sahibi olan Avustralyalı Rupert Murdoch.

Donald Trump’ın ekibi, Fox grubunun Arizona'da kazananın Demokrat aday Joe Biden odluğunu duyurmasının ardından haberi şikayet etmek için Fox News'in sahibi Rupert Murdoch’u aradı.

CNN, The New York Times ve Vanity Fair, kaynakların, Trump'ın, Fox News'in Salı gecesi geç saatlerde Demokrat aday Biden'ın zafer elde ettiğini bildiren ilk haber ağı olması sebebiyle Murdoch'a ulaştığını söyledi.

DÜNYA Avustralya eski başbakan Rudd halkla birlikte rekora imza attı: Yarım milyon imza toplandı

Habere çok öfkelenen Trump, Fox News'in sahibi Rupert Murdoch'a şahsen telefon ederek Arizona çağrısı hakkında geri çekilmesini talep etti. Ancak Murdoch geri adım atmayı reddetti. Bu durum Fox'un rakiplerinin önüne geçmesini sağladı.

Hem CNN hem de The New York Times, başkanın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner'ın medya Murdoch ile temas halinde olduğunu bildirildi.

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OYNAT 00:31 Canlı yayında isyan etti: Biden suç ailesi seçimi çalıyor! ABD'de seçim belirsizliği sürerken Nevada eyaletinde yapılan bir canlı yayını kesen bir ABD'li 'Biden suç ailesi seçimi çalıyor. Medya bunu örtbas ediyor' diyerek isyan etti. İsmi bilinmeyen şahıs kameralara 'Dünya için özgürlüğümüzü istiyoruz. Bize özgürlüğümüzü ver, Joe Biden' diyerek seslendi.



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Aleyhinde yarım milyon imza toplanmıştı

Dünyanın bir çok ülkesinde medya kuruluşlarının sahibi olan Avustralyalı Rupert Murdoch'un başkanı olduğu News Corporation adlı basın grubunun, Avustralya'daki medya sektöründe tekelleşme yarattığı iddiasında bulunan, eski başbakan Kevin Rudd tarafından başlatılan imza kampanyasında yarım milyon imza toplandı.