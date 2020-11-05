Trump yarım milyonun karşı çıktığı medya devini arayarak bağırdı: Haberi geri çek

Donald Trump’ın ekibi, Fox grubunun Arizona'da kazananın Demokrat aday Joe Biden odluğunu duyurmasının ardından haberi şikayet etmek için Fox News'in sahibi Rupert Murdoch’u aradı.
CNN, The New York Times ve Vanity Fair, kaynakların, Trump'ın, Fox News'in Salı gecesi geç saatlerde Demokrat aday Biden'ın zafer elde ettiğini bildiren ilk haber ağı olması sebebiyle Murdoch'a ulaştığını söyledi.
Habere çok öfkelenen Trump, Fox News'in sahibi Rupert Murdoch'a şahsen telefon ederek Arizona çağrısı hakkında geri çekilmesini talep etti. Ancak Murdoch geri adım atmayı reddetti. Bu durum Fox'un rakiplerinin önüne geçmesini sağladı.
Hem CNN hem de The New York Times, başkanın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner'ın medya Murdoch ile temas halinde olduğunu bildirildi.
Aleyhinde yarım milyon imza toplanmıştı
Dünyanın bir çok ülkesinde medya kuruluşlarının sahibi olan Avustralyalı Rupert Murdoch'un başkanı olduğu News Corporation adlı basın grubunun, Avustralya'daki medya sektöründe tekelleşme yarattığı iddiasında bulunan, eski başbakan Kevin Rudd tarafından başlatılan imza kampanyasında yarım milyon imza toplandı.