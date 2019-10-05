Dünya Trump yeni göçmen beyannamesini imzaladı Sağlık sigortası yaptırmayanlar ülkeye alınmayacak
AMERİKA

Trump yeni göçmen beyannamesini imzaladı: Sağlık sigortası yaptırmayanlar ülkeye alınmayacak

Trump yeni göçmen beyannamesini imzaladı: Sağlık sigortası yaptırmayanlar ülkeye alınmayacak

ABD Başkan Trump, tarafından imzalanan yeni bir beyanname’ye göre, ABD vizesi için başvuran göçmenlerin sağlık hizmeti alabileceklerini ispat edemedikleri sürece ülkeye girişleri reddedilecek. Trump’ın imzaladığı yeni beyannameye göre, 30 gün içinde sağlık sigortası yaptırmadıkları veya sağlık masraflarını karşılayacak kaynakları olmayan göçmenlerin ülkeye girişleri yasaklanacak.

Haber Merkezi IHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı. Beyannameye göre, 30 gün içinde sağlık sigortası yaptırmayan veya sağlık masraflarını karşılayacak kaynakları olmayan göçmenlerin ülkeye girişleri yasaklanacak.

  • Trump yönetimi, göçmen vizesine başvuranların ABD’ye girişlerini izleyen 30 gün içinde sağlık sigortası alabileceklerini veya kendi sağlık harcamalarını karşıladıklarını kanıtlamalarını gerektiren bir beyanname yayınladı.

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Tıbbi maliyetler için ödeme yapılacak

3 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanan beyannameye göre, göçmenlerin “makul ölçüde öngörülebilir tıbbi maliyetler için ödeme yapacak finansal kaynaklara sahip olmaları” durumunda belgelenmiş sağlık sigortasına ihtiyaç duymamalarından muaf tutulacaklarını öngörüyor.

Geçen ay Trump yönetimi, bazı kamu yardımı türlerini kullanan yeşil kartlı göçmenleri zora sokacak yönetmeliklerde kapsamlı değişiklikler yapmıştı.

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