Trump yeni göçmen beyannamesini imzaladı: Sağlık sigortası yaptırmayanlar ülkeye alınmayacak Trump yeni göçmen beyannamesini imzaladı: Sağlık sigortası yaptırmayanlar ülkeye alınmayacak ABD Başkan Trump, tarafından imzalanan yeni bir beyanname’ye göre, ABD vizesi için başvuran göçmenlerin sağlık hizmeti alabileceklerini ispat edemedikleri sürece ülkeye girişleri reddedilecek. Trump’ın imzaladığı yeni beyannameye göre, 30 gün içinde sağlık sigortası yaptırmadıkları veya sağlık masraflarını karşılayacak kaynakları olmayan göçmenlerin ülkeye girişleri yasaklanacak.

Haber Merkezi 05 Ekim 2019, 16:59 Son Güncelleme: 05 Ekim 2019, 17:12 IHA