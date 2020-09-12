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Dünya Trump yönetimi 8 bin 800 refakatsiz çocuğu sınır dışı etti
AMERİKA

Trump yönetimi 8 bin 800 refakatsiz çocuğu sınır dışı etti

ABD'nin Meksika sınırında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı önlemlerin uygulandığı mart ayından bu yana 8 bin 800 refakatsiz çocuğun, duruşma yapılmadan ülkeden çıkarıldığı bildirildi. Göçmen ve vatandaşlık hakları savunucuları, bu uygulamanın, çocukları tehlikeye attığı uyarısında bulunarak Trump yönetimini, kamu sağlığı savlarını, sert göçmenlik kısıtlamaları uygulamanın mazereti olarak kullanmakla eleştiriyor.

Haber Merkezi AA
Yüzlerce göçmen çocuk sınır dışı edildi.
Yüzlerce göçmen çocuk sınır dışı edildi.

ABD'nin Meksika sınırında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı önlemlerin uygulandığı mart ayından bu yana 8 bin 800 refakatsiz çocuğun, duruşma yapılmadan ülkeden çıkarıldığı bildirildi.

CNN'nin haberine göre, ABD Sınır Devriye Şefi Yardımcısı Raul Ortiz, mahkemeye sunulan ifadesinde daha önce kamuoyuna duyurulmayan, sınır dışı edilen refakatsiz çocukların sayısına ilişkin bilgi verdi.

159 BİN KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Ortiz, Trump yönetiminin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin acil durum talimatı çerçevesinde 20 Mart'tan bu yana yeni kısıtlamalar doğrultusunda 159 binden fazla kişiyi sınır dışı ettiğini açıkladı.

Raul Ortiz, 159 bin kişi arasında ülkeden hemen çıkarılan 8 bin 800 refakatsiz çocuk ile 7 bin 600 aile ferdinin bulunduğunu kaydetti.

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KARAR TEMYİZE GİTTİ

Ortiz'in ifadesine, Trump yönetiminin, kısa süre önce Kovid-19 kısıtlamaları çerçevesinde göçmen çocukların ruhsatlı ve gözlem altındaki merkezler yerine otellerde tutulmasına ilişkin tartışmalı uygulamaya ilişkin bir mahkeme kararını temyize götürmesi doğrultusunda başvuruldu.

Göçmen ve vatandaşlık hakları savunucuları, bu uygulamanın, çocukları tehlikeye attığı uyarısında bulunarak Trump yönetimini, kamu sağlığı savlarını, sert göçmenlik kısıtlamaları uygulamanın mazereti olarak kullanmakla eleştiriyor.

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