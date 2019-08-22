Dünya Trump yönetimi dış yardımlarda 4 milyar dolarlık kesintiye gitmeyecek
AMERİKA

Trump yönetimi dış yardımlarda 4 milyar dolarlık kesintiye gitmeyecek

Trump yönetimi dış yardımlarda 4 milyar dolarlık kesintiye gitmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış yardımlarda 4 milyar dolarlık kesintiye gitmeyeceği bildirildi. Trump yönetiminin dış yardımlara yönelik kesinti planı, Kongre'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vekillerin tepkisini toplamıştı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Amerikan basınının, ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlere göre, Trump, ülkesinin dış yardımlarında 4 milyar dolarlık kesintiye gitme planından vazgeçti.

ABD'li bir yetkili ise kararla ilgili yaptığı açıklamada, Trump'ın dış yardımlar bütçesinde fazlalıklar olduğunu düşündüğünü, bu nedenle de yardımları kesme yolları aradığını belirterek, "Kongre'de israfçı harcamayı kesme konusunda kimsenin istekli olmadığı aşikar." değerlendirmesinde bulundu.

  • Trump yönetiminin dış yardımlara yönelik kesinti planı, Kongre'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vekillerin tepkisini toplamıştı.
Ekuban 3-1 AEK

Ekuban 3-1 AEK

​Trabzonspor, Ekuban'ın şov yaptığı maçta turu araladı.
Temizlik bahanekum hırsızlığı şahane

Temizlik bahane
kum hırsızlığı şahane

Devlet hazinesi ve yasal olarak çalışan şirketler zarara uğratılıyor.
HDPliler oğlunudağa kaçırdı

HDP'liler oğlunu
dağa kaçırdı

Acılı anne HDP binası önünde eyleme başladı.
18. yıla özel marş

18. yıla özel marş

AK Parti sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bir ay kapalı olacak

Bir ay kapalı olacak

Anadolu otoyolunda yenileme çalışması yapılacak.
Gereken dersi veririz

Gereken dersi veririz

Erdoğan'dan Kıbrıs Rumlarına sert uyarı.

Külliye'de<br>samimi sohbet

Külliye'de
samimi sohbet

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti.
Bitmeyen tatile<br>yeni bahane

Bitmeyen tatile
yeni bahane

Sel yaşanırken Bodrum'da tatil yapan İmamoğlu kendini savundu.
Polise saldırdığı görüntü ortaya çıktı!

Polise saldırdığı görüntü ortaya çıktı!

Demir tabure attıkları polisi, şiddet kullanmakla suçladılar.
Manisa'yı mı seçti?

Manisa'yı mı seçti?

Bakan Pakdemirli'den heyecanlandıran açıklama.
8 numaralı gözlem<br>noktamız da hedefte

8 numaralı gözlem
noktamız da hedefte

Morik'in ardından Sırman'daki üssümüz de çevreleniyor.
Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

​2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.
Bize linç yapılıyor

Bize linç yapılıyor

İşten çıkarılanlar İBB önünde açıklama yaptı.
Edremit alev alev

Edremit alev alev

Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Heyelan 6 evi yıktı

Heyelan 6 evi yıktı

​Aşırı yağış sonrası 6 aile dehşeti yaşadı.
Han Şeyhun'u<br>ele geçirdi

Han Şeyhun'u
ele geçirdi

Rusya'nın desteğiyle ilçeye giren Esed güçleri hakimiyeti aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.