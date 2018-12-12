Dünya Trumpa açtığı davayı kaybetti 300 bin dolar ödeyecek
AMERİKA

Trump'a tazminat ödeyecek

Trump'a açtığı davayı kaybetti: 300 bin dolar ödeyecek

ABD Başkanı Trump ile ilgili bazı iddialar ortaya atan oyuncu Stormy Daniels, açtığı davayı kaybetti. Daniels, Trump'a açtığı hakaret davası reddedildiği için 300 bin dolar ödeyecek.

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Stormy Daniels
Stormy Daniels

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006 yılında oyuncu Stormy Daniels, açtığı hakaret davası reddedildiği için Trump'a yaklaşık 300 bin dolar ödeyecek.

Daniels'ın Trump'a açtığı hakaret davasının reddedilmesi üzerine avukatlık ücretleri için yaklaşık 293 bin dolar ödemesi istendiği belirtildi.

Gerçek adı Staphanie Clifford olan Daniels'in ayrıca, yaklaşık bin dolar da yaptırım cezası ödemesi gerektiği açıklandı.

  • Sputnik'in haberine göre, oyuncunun avukatı ise müvekkilinin bir kuruş bile ödemeyeceğini söyledi ve "Zaten gizlilik sözleşmesi davasında kendisinden istenilen ücretten (300 bin dolar) daha fazla kazanacak" dedi.

Yıllar önce Trump ile bazı iddialar ortaya atan Stormy Daniels, 2016'daki başkanlık seçimlerinden kısa süre önce bu konuda imzaladığı gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açmıştı. Yargıç bu davayı Ekim ayında ertelemişti.

Daniels, ayrıca Trump'ın attığı bir tweet'e karşı hakaret davası açmış, ancak bu tweet hakim tarafından ifade özgürlüğü kapsamında bulununca davayı kaybetmişti.

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