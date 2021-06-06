Dünya Trumpa Facebook darbesi 2 yıl sosyal medyada olamayacak
AMERİKA

Trump’'a Facebook darbesi: 2 yıl sosyal medyada olamayacak

Sosyal medya platformu Facebook, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarını, Gözetim Kurulu’nun çağrısına uyarak 2 yıllığına askıya aldı. Gözetim Kurulu, daha önce askıya alma kararını yerinde bulmuş ancak kararın süresiz olmasını eleştirmişti.

Haber Merkezi DHA
Trump’a Facebook darbesi: 2 yıl sosyal medyada olamayacak
Arşiv


‘Facebook Gözetim Kurulu’, geçen ay, 6 Ocak başkent Washington olaylarında şiddete karışan kişileri övdüğü için ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarının askıya alınmasını onaylamış ancak Kurul, Facebook’un bu kararını “Facebook'un belirsiz ve standartsız süresiz askıya alma cezası vermesi uygun değil” gerekçesiyle eleştirmişti. Gözetim Kurulu, Facebook’un net ve orantılı bir karar vermesini isteyerek bir dizi tavsiyede bulundu.

Eski ABD Başkanı Trump kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönecek
DÜNYA
Eski ABD Başkanı Trump kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönecek


  • Facebook, 4 Haziran’da yaptığı resmi açıklamada, “Bugün, bunun gibi istisnai durumlarda uygulanacak yeni yaptırım protokollerini açıklıyoruz ve Trump’ın hesaplarına uyguladığımız protokollerle tutarlı olarak zaman bağlı cezayı teyit ediyoruz” dedi. Buna göre Trump’ın hesapları, ilk askıya alma tarihi 7 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle askıya alındı.

Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasına ateş püskürdü: Ülke için rezalet ve utançü
DÜNYA
Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasına ateş püskürdü: Ülke için rezalet ve utançü

TRUMP, İHLALİ TEKRAR EDERSE HESAPLARI KALICI OLARAK KAPATILABİLİR


Trump’ın cezasının sonunda, kurum, kamu güvenliğine yönelik riskin azalıp azalmadığına bakarak tekrar değerlendirme yapacağını ifade etti. Kamu güvenliği için hala ciddi bir risk olduğu tespit edildiği takdirde yine ‘belirli bir süre’ askıya alma uygulanacağı vurgulandı. Trump’ın askıya alınması kararı kaldırıldığında ve Trump bu sayfalar aracılığıyla daha fazla ihlal yaparsa ‘hesapların kalıcı olarak kaldırılması’ gibi bir dizi yaptırım uygulanacağı ayrıca ifade edildi.

Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak
DÜNYA
Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

FACEBOOK, BU TÜR OLAYLARA KARŞI YETERLİ YAPTIRIMI OLMADIĞINI KABUL ETTİ


Facebook resmi açıklamasında, istisnai olayda askıya alma kararlarını onaylayan Gözetim Kurulu’na minnettar olduklarını ifade ederek o zamanki şartlarda bu tür olağandışı olaylara karşılık vermek için yeterli yaptırım protokolleri olmadığını ‘kesinlikle’ kabul ettikleri vurgulandı. Açıklamada “Artık onlara sahip olduğumuza göre, yalnızca en nadir durumlarda uygulanabileceklerini umuyor ve bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Trump dediğini yaptı: Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
DÜNYA
Trump dediğini yaptı: Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
Abone Ol Google News
Heyecanlandıran rezerv

Heyecanlandıran rezerv

Yeni keşifle ulaşılan gaz 12 yıllık ihtiyacımıza eşdeğer.
Yüzde 5iddiasına yalanlama

Yüzde 5
iddiasına yalanlama

Bakanlık: Kota yüzde 2,5 olarak uygulanıyor.
Ömer Çelik konuşuyor

Ömer Çelik konuşuyor

8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

​Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı
Transferde <br>usulsüzlük iddiası

Transferde
usulsüzlük iddiası

​İtalyan savcının açtığı soruşturma büyük yankı uyandırdı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık için harekete geçti

Mehmetçik sağ olsun

Mehmetçik sağ olsun

​Hani semalarında yamaç paraşütü keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.