Dünya Trumpdan ABD basınına tepki Bidena kolay sorular soruyorlar
AMERİKA

Trump'dan ABD basınına tepki: Biden'a kolay sorular soruyorlar

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, gazetecilerin dünkü basın toplantısı esnasında ABD Başkanı Joe Biden'a "kolay sorular" sorduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Trumpdan ABD basınına tepki: Bidena kolay sorular soruyorlar
Donald Trump

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, dün ilk kez resmi basın toplantısı düzenleyen mevcut Başkan Joe Biden'ı eleştirdi.

Trump, Fox News kanalında katıldığı bir yayında, basının Biden'a yönelik tavrını değerlendirdi.

"ÇOK KOLAY SORULARDI"

Biden'ın dün ilk kez resmi bir basın toplantısı düzenlediğini anımsatan Trump, "Basının soruları ilginçti ve çok enteresan bir şekilde sordular. Bunlar çok kolay sorulardı. Bu farklı bir dünya, böyle bir şey daha önce sorulmamıştı" ifadesini kullandı.

"OLANLAR SAÇMAYDI"

Trump, basın toplantısı esnasında Biden'ın Fox News'ten soru almadığına dikkati çekerek, "Bu toplantıyı izlemek gerçekten üzüntü vericiydi. Basın soruların altını dolduruyordu. (Fox Muhabiri) Peter Doocy'nin soru soramadığını fark ettim. Ortada zor bir soru olamazdı çünkü birisi Biden'ı zorlamaya kalkınca mikrofonu uzaklaştırmaya hazırdı. Olanlar saçmaydı" dedi.

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SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞTIRILMASI KONUSU

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya organlarından uzaklaştırılmasına da değinen Trump, "Neredeyse bu durumu daha çok sevdiğimi söyleyebilirim" yorumunu yaptı.

Biden'ın Meksika sınırındaki göçmen politikalarını da eleştiren Trump, "Sınırdaki çocukların şartları insanlık dışı ve tehlikeli" değerlendirmesinde bulundu.

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