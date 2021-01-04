Trump’dan eyalet sekreterine baskı: Tüm ihtiyacım 11 bin oy bir şeyler yap

ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden'a kaybettiği 3 Kasım seçimlerinin ardından Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperer'dan sonuçları tersine çevirecek oylar bulmasını istediğine dair ses kaydı ortaya çıktı.

Eyalet sekreterini azarladı

Washington Post (WP) gazetesinin ulaştığı konuşmaya dair ses kaydında, Trump, Cumhuriyetçi Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’ı, seçimi kazandığını söylemediği için azarlıyor.

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"İhtiyacım olan 11 bin oy"

Trump kayıtlarda, "Georgia halkı öfkeli, ülkedeki insanlar öfkeli. Biliyorsun, oyları tekrar hesapladığınızı söylemenizde bir yanlış yok" diyor. Ardından da “Yapmak istediğim şey bu. 11 bin 780 oy bulmak istiyorum. Çünkü eyaleti kazandık" ifadelerini kullanıyor.

Biden 11 bin oy farkla kazanmıştı

Demokrat Joe Biden, Georgia eyaletinde Başkan Donald Trump'tan 11 bin 779 oy daha fazla kazanmıştı. Konuya ilişkin Twitter hesabından mesaj paylaşan Trump, Raffensperger'den eyaletteki "seçim hileleriyle" ilgili hiçbir fikrinin olmadığını iddia etti.

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