Dünya Trumpdan koronavirüs için özel istek New Yorka 1000 kişilik hastane gemi gönderiyor
AMERİKA

Trump'dan koronavirüs için özel istek: New York'a 1000 kişilik hastane gemi gönderiyor

Trump'dan koronavirüs için özel istek: New York'a 1000 kişilik hastane gemi gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump New York'a 1000 odalı hastane gemi gönderiyor. Hastane geminin, koronavirüs (Covid-19) vakası haricindeki hastalıklara sahip kişilerin bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump New York'a 1000 kişilik hastane gemi gönderiyor.
ABD Başkanı Donald Trump New York'a 1000 kişilik hastane gemi gönderiyor.

New York Valisi Andrew Cuomo tarafından yapılan açıklamada, New York'a Başkan Trump tarafından ABD Ordusuna ait hastane gemi gönderileceği ifade edildi.

DHA
Hastane gemi New York Limanı'na demir atacak.

Öte yandan ABD Ordusu tarafından verilen bilgiye göre hastane geminin, koronavirüs (Covid-19) hastalarını tedavi etmeyeceğini virüs harici hastalıklara sahip hastaların bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtildi.

  • New York'ta bulunan hastanelerin yükünü alacak gemi hastane için Vali Cuomo, "1000 odalı konfor, New York Limanı'na demir atacak. Hastane yatakları ihtiyacımız olan şey" dedi.

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