Trump'dan koronavirüs için özel istek: New York'a 1000 kişilik hastane gemi gönderiyor

New York Valisi Andrew Cuomo tarafından yapılan açıklamada, New York'a Başkan Trump tarafından ABD Ordusuna ait hastane gemi gönderileceği ifade edildi.

DHA Hastane gemi New York Limanı'na demir atacak.

Öte yandan ABD Ordusu tarafından verilen bilgiye göre hastane geminin, koronavirüs (Covid-19) hastalarını tedavi etmeyeceğini virüs harici hastalıklara sahip hastaların bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtildi.

New York'ta bulunan hastanelerin yükünü alacak gemi hastane için Vali Cuomo, "1000 odalı konfor, New York Limanı'na demir atacak. Hastane yatakları ihtiyacımız olan şey" dedi.

DÜNYA Trump: Koronavirüsü yenmemiz temmuz ya da ağustosu bulabilir