Trump'dan koronavirüs için özel istek: New York'a 1000 kişilik hastane gemi gönderiyor Trump'dan koronavirüs için özel istek: New York'a 1000 kişilik hastane gemi gönderiyor ABD Başkanı Donald Trump New York'a 1000 odalı hastane gemi gönderiyor. Hastane geminin, koronavirüs (Covid-19) vakası haricindeki hastalıklara sahip kişilerin bakımı ve tedavisi için kullanılacağı belirtildi.

Haber Merkezi 19 Mart 2020, 07:30 Son Güncelleme: 19 Mart 2020, 07:42 DHA