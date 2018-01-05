Trump'ı kızdıran kitap: Beyaz Saray harekete geçti

ABD'li gazeteci Michael Wolff, Başkan Donald Trump'ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 röportaja dayanarak bir kitap yazdı.

ABD'li gazeteci Michael Wolff'un yazdığı 'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitap Salı günü piyasaya çıkacak. Trump'ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 röportaja dayanarak yazılan kitapta çok sayıda önemli iddia yer alıyor.

Trump'ın en çok kızdığı iddia ise eski danışmanı Steve Bannon'a ait. Başkanın Beyaz Saray'daki en yakın danışmanı olup daha sonra işine son verilen Steve Bannon, Trump'ın oğlu ile Ruslar arasında gerçekleşen bir görüşmeyi 'haince' olarak tanımlıyor.

Avukat Charles J Harder, bazı bölümleri New York Dergisi'nde yayımlanan kitabın tamamının kendilerine de gönderilmesini isterken, "Kitapta Trump'a zarar veren çoğu ifadenin kaynağının olmadığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Harder, piyasaya çıkması halinde kitap hakkında "Başkan'ın onurunun zedelenmesi" de dahil birçok suçlamayla dava açılabileceği uyarısı da yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, başkanı kızdıran iddiaların yer aldığı, salı günü çıkacak Öfke ve Ateş: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden kitabının yayımlanmasını engellemek için kitabın yazarı ve yayınevine yasal tebligat gönderdi

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'Hollywood'un gözde avukatı'

Washington Post gazetesinin yayımladığı ihtar mektubunu yollayan avukat Charles J Harder, Hollywood'un da gözde avukatlarından biri.

En son web sitesi Gawker'ın kapanmasına giden süreçte eski Amerikan güreşçisi Hulk Hogan'ı temsil etmiş ve davayı kazanmıştı.

Hakkında sayısız taciz suçlaması yapılan Hollywood prodüktörü Harvey Weinstein'ı da kısa bir süreliğine temsil etmişti.

Kitap'ta yer alan iddialardan bazıları: