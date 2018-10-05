Trump'ın ayağına tuvalet kağıdı yapıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ayakkabısına dün Minnessota eyaletindeki mitingine gitmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan bir cismin yapışmış olduğu görüldü. Trump durumu fark etmeden etrafı selamlarken görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

ABD Başkanı Trump'ın dün Minnesota'daki mitingine giderken başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada ayakkabısına beyaz bir cismin yapıışmış olduğu görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağına ayağına yapışan tuvalet kağıdıyla bindi 🎥 pic.twitter.com/6uoJ5J4WSG — Yeni Şafak Dünya (@yenisafakdunya) 5 Ekim 2018

Trump tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan kağıt parçasını fark etmeden merdivenin basamaklarını çıkarak etrafı selamladı.

Başkanın uçağa girmesiyle kağıt parçası da yapıştığı yerden kurtuldu. Kağıdın daha sonra uçağa binen bir görevli tarafından yerden alındığı belirtildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntüleri ilk yükleyen kişinin paylaşımını 1 milyondan fazla kişinin izlediği belirtildi.