Dünya Trumpın ayağına tuvalet kağıdı yapıştı
AMERİKA

Trump'ın ayağına tuvalet kağıdı yapıştı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağı Air Force One'a ayağına yapışan tuvalet kağıdıyla bindi. Sosyal medyada viral olan görüntülere onlarca yorum yaptı: "Utanç verici"

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump, Air Force One'a ayağına yapışan 'tuvalet kağıdı' ile bindi
Trump, Air Force One'a ayağına yapışan 'tuvalet kağıdı' ile bindi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ayakkabısına dün Minnessota eyaletindeki mitingine gitmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan bir cismin yapışmış olduğu görüldü. Trump durumu fark etmeden etrafı selamlarken görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

ABD Başkanı Trump'ın dün Minnesota'daki mitingine giderken başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada ayakkabısına beyaz bir cismin yapıışmış olduğu görüldü.

Trump tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan kağıt parçasını fark etmeden merdivenin basamaklarını çıkarak etrafı selamladı.

Başkanın uçağa girmesiyle kağıt parçası da yapıştığı yerden kurtuldu. Kağıdın daha sonra uçağa binen bir görevli tarafından yerden alındığı belirtildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntüleri ilk yükleyen kişinin paylaşımını 1 milyondan fazla kişinin izlediği belirtildi.

ABD'yi takan yok

ABD'yi takan yok

​Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımı kesinleşti.
Yıllık kirası 100 lira

Yıllık kirası 100 lira

​23 bin kişi başvuruda bulundu.
Deprem sonrası Cuma namazını enkazda kıldılar

Deprem sonrası Cuma namazını enkazda kıldılar
33 bin ret 2 bin kabul

33 bin ret 2 bin kabul

OHAL İnceleme Komisyonu rakamları açıkladı.
Karadeniz'de afet

Karadeniz'de afet

Yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Drift'e ters kelepçe

Drift'e ters kelepçe

​Tüneli trafiğe kapatıp lastik yakan magandalar adliyede.
Üst düzey kucaklaşma

Üst düzey kucaklaşma

İkili ilişkileri ve stratejik ortaklığı görüşecekler.
CHP'deortalık karışacak

CHP'deortalık karışacak

​Yerelde istekler başka, teklifler başka.

Hakaret ettiiki gol attık

Hakaret ettiiki gol attık

Beşiktaşlı yıldız için maç sonu olay açıklama.
5 yıl içinde 4 ziyaret izni

5 yıl içinde 4 ziyaret izni

​Mursi'nin oğlundan babasının sağlık durumu için çağrı.
Tek bir vatan tanırım

Tek bir vatan tanırım

​Kürt vatandaş PKK'ya seslendi:
Bu vatanı bölemeyeceksiniz.
Kinimiz daha da arttı

Kinimiz daha da arttı

​Teröristler yola patlayıcı döşedi: 8 asker şehit oldu.
1.5 liradankonum atın

1.5 liradankonum atın

​Ekmek zammını geri çekmeyeni şikayet edin.
Şafak şoku!

Şafak şoku!

​Sosyal medyada atıp tutan PKK'lılar paketlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.