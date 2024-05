Trump'ın başını ağrıtacak başkan yardımcısı adayı: Köpeğini vurarak öldürmüş

ABD'nin New York eyaletindeki New York Üniversitesinde (NYU) Filistin destekçisi öğrenciler, bir grup aktivistin de katılımıyla düzenledikleri protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail'le olan ticari bağlarını kesmesi talebini yineledi. ABD'deki üniversitelerde, okul yönetimlerinin her türlü kısıtlaması ve polisin sert müdahalesine rağmen, Filistin'e destek gösterilerini sürdüren öğrenciler, Gazze dayanışma çadırlarının polis tarafından dağıtılması üzerine NYU kampüsünde bir araya geldi.New York’ta, Columbia Üniversitesinden sonra en yoğun protesto gösterilerinin düzenlendiği yüksek öğrenim kurumu olan NYU'da, öğrencilerin bu eylemine sivil toplum örgütleri önderliğinde New York halkı da destek verdi. ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Üniversitesi’ndeki Gazze dayanışma kampında İsrail ve Filistin yanlısı göstericiler arasında yaşanan arbedenin ardından polis güvenlik önlemi aldı.