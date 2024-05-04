Trump'ın başını ağrıtacak başkan yardımcısı adayı: Köpeğini vurarak öldürmüş

Güney Dakota Valisi Kristi Noem'in yakın zamanda satışa çıkması beklenen ‘No Going Back' (geri dönüş yok) adlı biyografik kitabından bir bölüm, İngiltere merkezli medya organı Guardian tarafından paylaşıldı. Habere konu olan bölümde, Vali Noem'in kendi kelimeleriyle 14 aylık Cricket adlı köpeğini komşunun tavuklarını öldürdüğü ve saldırgan olduğu için bir taş ocağında silahla vurarak öldürdüğü anlatmaktaydı. Haberin duyulmasıyla eleştirilerin odağında yer alan Vali Noem, köpeğini eğitmek veya barınağa göndermek yerine tüfekle vurarak öldürdüğü için sosyal medyada milyonlarca eleştiri gönderilerinin hedefinde yer aldı.

Güney Dakota Valisi Noem, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada “Gerçek şu ki, Güney Dakota yasaları, hayvanlara saldıran ve onları öldüren köpeklerin öldürülebileceğini belirtiyor. Cricket'ın insanları ısırarak onlara karşı saldırgan davranışlar gösterdiğini göz önünde bulundurarak ne yapacağıma karar verdim.

Güney Dakota Valisi Noem, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada “Gerçek şu ki, Güney Dakota yasaları, hayvanlara saldıran ve onları öldüren köpeklerin öldürülebileceğini belirtiyor. Cricket'ın insanları ısırarak onlara karşı saldırgan davranışlar gösterdiğini göz önünde bulundurarak ne yapacağıma karar verdim.

Çiftliği yönetirken ya da politikada olsun, sorumluluklarımı hiçbir zaman başka kimseye devretmedim. Her ne kadar zor ve acı verici olsa da. Yasalara uydum ve sorumlu bir ebeveyn, köpek sahibi ve komşu oldum. Kitapta da anlattığım gibi kolay olmadı. Ancak çoğu zaman kolay yol doğru yol değildir” ifadelerini kullandı.