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Dünya

Trump'ın başını ağrıtacak başkan yardımcısı adayı: Köpeğini vurarak öldürmüş

ABD Başkanlık Seçimlerinde Donald Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı adaylarından Güney Dakota Valisi Kristi Noem'in yayımlanacak biyografik kitabında, köpeğini saldırgan olduğu için vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın basına yansımasıyla Vali Noem hayvan severlerin tepkilerinin odağında yer aldı, hakkında milyonlarca paylaşım yapıldı.

10:41 - 4/05/2024 Cumartesi
DHA
Kristi Noem - Donald Trump
Kristi Noem - Donald Trump

Güney Dakota Valisi Kristi Noem'in yakın zamanda satışa çıkması beklenen ‘No Going Back' (geri dönüş yok) adlı biyografik kitabından bir bölüm, İngiltere merkezli medya organı Guardian tarafından paylaşıldı. Habere konu olan bölümde, Vali Noem'in kendi kelimeleriyle 14 aylık Cricket adlı köpeğini komşunun tavuklarını öldürdüğü ve saldırgan olduğu için bir taş ocağında silahla vurarak öldürdüğü anlatmaktaydı. Haberin duyulmasıyla eleştirilerin odağında yer alan Vali Noem, köpeğini eğitmek veya barınağa göndermek yerine tüfekle vurarak öldürdüğü için sosyal medyada milyonlarca eleştiri gönderilerinin hedefinde yer aldı.


KENDİNİ SAVUNDU


Güney Dakota Valisi Noem, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada “Gerçek şu ki, Güney Dakota yasaları, hayvanlara saldıran ve onları öldüren köpeklerin öldürülebileceğini belirtiyor. Cricket'ın insanları ısırarak onlara karşı saldırgan davranışlar gösterdiğini göz önünde bulundurarak ne yapacağıma karar verdim.

Çiftliği yönetirken ya da politikada olsun, sorumluluklarımı hiçbir zaman başka kimseye devretmedim. Her ne kadar zor ve acı verici olsa da. Yasalara uydum ve sorumlu bir ebeveyn, köpek sahibi ve komşu oldum. Kitapta da anlattığım gibi kolay olmadı. Ancak çoğu zaman kolay yol doğru yol değildir” ifadelerini kullandı.



ABD'de üniversite öğrencileri ve aktivistlerin Filistin'e destek gösterileri sürüyor

ABD'nin New York eyaletindeki New York Üniversitesinde (NYU) Filistin destekçisi öğrenciler, bir grup aktivistin de katılımıyla düzenledikleri protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail'le olan ticari bağlarını kesmesi talebini yineledi. ABD'deki üniversitelerde, okul yönetimlerinin her türlü kısıtlaması ve polisin sert müdahalesine rağmen, Filistin'e destek gösterilerini sürdüren öğrenciler, Gazze dayanışma çadırlarının polis tarafından dağıtılması üzerine NYU kampüsünde bir araya geldi.New York’ta, Columbia Üniversitesinden sonra en yoğun protesto gösterilerinin düzenlendiği yüksek öğrenim kurumu olan NYU'da, öğrencilerin bu eylemine sivil toplum örgütleri önderliğinde New York halkı da destek verdi. ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Üniversitesi’ndeki Gazze dayanışma kampında İsrail ve Filistin yanlısı göstericiler arasında yaşanan arbedenin ardından polis güvenlik önlemi aldı.



#Donald Trump
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#Köpek
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