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Dünya Trumpın Beyaz stajyerleri olay oldu
AMERİKA

Trump’ın ‘Beyaz’ stajyerleri olay oldu

ABD’de başlayan bazı ülkelere de sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, Donald Trump’ın başkanlık dönemindeki ‘Beyaz’ Saray Stajyer Programı’nın fotoğrafları sosyal medyada tekrar gündem oldu. Fotoğraftaki beyaz yoğunluğu dikkat çekti. Stajyerlerin toplu fotoğrafı eski ABD Başkanı Obama'nın fotoğrafıyla kıyaslandı.

Haber Merkezi DHA
Trump'ın beyaz stajyerleriyle çektirdiği bu fotoğraf tekrar gündem oldu.
Trump'ın beyaz stajyerleriyle çektirdiği bu fotoğraf tekrar gündem oldu.

ABD'de ırkçılık tartışmaları sürerken 2018 yılında çekilen bir fotoğraf tekrar gündem oldu.

2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump’un başkanlık döneminde seçilen stajyerlerin neredeyse tamamının beyaz olması, eski Başkan Obama’nın dönemindeki ırk çeşitliliğini yansıtan stajyer seçimiyle kıyaslanmıştı.

Beyaz Saray’ın mevcut stajyer programı tanıtım sayfasında yer alan güncel fotoğrafta, stajyerler arasında çok az sayıda siyahi vatandaşın olması iki yıl önce yapılan kıyaslamayı tekrar gündeme taşıdı.

‘BEYAZ’ SARAY GÜNCEL STAJYER TANITIM FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Eski başkan Barrack Obama döneminde Beyaz Saray’ın stajyer programına katılan stajyerlerin ırk, din ve renk çeşitliliği gözle görülür bir şekilde yer alırken, Başkan Trump zamanında yüzü aşkın stajyer arasında çok az sayıda siyahi stajyerin bulunması ABD basınında yoğun bir şekilde eleştirildi.

Irkçılık karşıtı protestolar devam ederken bu kıyaslama tekrar gündeme geldi ve güncel stajyer fotoğrafı sosyal medyada sıklıkla paylaşılmaya başlandı.

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