Dünya Trumpın BM kesintileri Gazze halkını vurdu
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Trump'ın BM kesintileri Gazze halkını vurdu

ABD başkanı Donald Trump'ın UNRWA'ya yaptığı mali kesintiler Gazze halkını olumsuz etkiledi. 2014 yılında İsrail tarafından yerle bir edilen Nada sitesi sakinleri hayatlarını sürdürebilmek için mücadele ediyor. Üzerinden geçen 5 yıla rağmen hiç bir yardımın yapılmadığı bina sakinleri, evlerinin yeniden inşa edilmesini bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail'in Gazze'ye 2014 yılında gerçekleştirdiği saldırı sırasında El-Nada binalrı yıkılmıştı. Kaynak: Ashraf Amra/APA
İsrail'in Gazze'ye 2014 yılında gerçekleştirdiği saldırı sırasında El-Nada binalrı yıkılmıştı. Kaynak: Ashraf Amra/APA

El-Nada sitesi sakinleri hala evlerinin yeniden inşa edilmesini bekliyor.

Temmuz 2014'te İsrail, kuzey Gazze şehri Beyt Lahiya'daki apartman bloklarına havadan ve karadan saldırdı.

Beş yıldan fazla süre geçmesine rağmen, bu saldırı sırasında evlerini kaybeden çok sayıda aile, hayatlarını sürdürebilmek için mücadele ediyor.

Bina sakinleri BM Filistin mülteciler ajansı UNRWA'dan geçici konaklama için kira ödemeleri konusunda yardım aldılar. Ancak finansman krizi nedeniyle söz konusu ödemeler 2018 yılında durduruldu

ABD başkanı Donald Trump, UNRWA'ya büyük yardım kesintileri uygulaması yaşanan krizi tetikledi. Kesintiler, ABD'nin tüm yardımı tamamen keseceğinin sinyaliydi.

Gidecek yerleri yok

Muhammed Ebu Nahel, Trump’ın kararları nedeniyle büyük sıkıntılar çeken eski Nada binası sakinlerinden biri. Ev sahibinin kirasını dokuz ay boyunca ödeyemedi. Neredeyse bin 200 dolar ödenmemişti.

Gidecek yerinin olmadığını söyleyen ve evleri bombalanmadan önce bir lastikçide çalışan Ebu Nahel'in kazandığı aile üyelerinin geçimine zorlukla yetiyordu.

UNRWA onu Beyt Lahiya okulunda güvenlik görevlisi olarak iş verdi. 6 aylık bir sözleşme imzalayan Ebu Hael, işinin devam edip etmeyeceğini endişesini yaşıyor.

  • UNRWA sözcüsü Adnan Ebu Hasna, ajansın el-Nada sitesinde yaşayan insanlara yardım etmek için "ellerinden geleni yaptıklarını" söyledi.

Yardım kesintilerinden etkilenenlere istihdam sağlanabilmesi için özel bir program oluşturdu.

Ebu Hasna, "UNRWA’nın mali durumu şu anda kritik önem taşıyor. İş programına devam edebileceğimiz garanti edilmiyor" dedi.

Ajansın 2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 167 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirten Ebu Hasna, içinde bulundukları durumun ve mali açığın on yıllık tarihinin en kötüsü olarak nitelendirdi.

Beş yıl önce hasar gören evlerinin yeniden inşa edilmesi için hala yardım bekleyen Filistinliler UNRWA genel merkezinde protesto gösterileri düzenliyor. nnKaynak: Ashraf Amra/APA

Vahim koşullarda yaşıyorlar

Abd al-Hafeedh Ebu Salem de el-Nada binası sakinlerinden. Şimdi amcasının evinde yaşıyor ve ev sahibine yaklaşık bin 100 dolar kira borcu var.

2014'te İsrail tarafından saldırıya uğrayanların çoğu, evlerini onarmak için herhangi bir mali yardım almadılar.

Protesto gösterileri düzenleniyor

UNRWA’nın mali sorunlar sebebiyle evleri "kısmen hasarlı" olarak sınıflandırılan yaklaşık 52 bin kişiye yardım edemedi.

Henüz yardım almayanlardan bazıları, son zamanlarda UNRWA’nın Gazze genel merkezinin önünde protesto gösterileri düzenledi.

Samir el-Aloul, İsrail'in 2014 yılında tahrip ettiği El-Safa camisinin yakınında yaşıyor. El-Bureij mülteci kampındaki evi, camiye saldırı sırasında hasar gördü.

El-Aloul, "Çatı çatlamıştı ve hala onaramadım.Hala tazminat bekliyoruz. Sık sık tazminat ödeneceğini duyuyoruz ama şimdiye kadar hiçbir şey olmadı" dedi.

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