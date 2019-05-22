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Dünya Trumpın destekçisi duvar desenli takım elbiseyle sahneye çıktı
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AMERİKA

​Trump'ın destekçisi duvar desenli takım elbiseyle sahneye çıktı

Trump'ın destekçisi duvar desenli takım elbiseyle sahneye çıktı

ABD Başkanı Trump, kampanya mitinginde yaptığı konuşma esnasında, duvar desenli takım elbise giyinmiş destekçisini görünce, eliyle işaret ederek sahneye çağırdı. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde sahneye giden adam, Trump'la tokalaşarak sahneden ayrıldı.

Haber Merkezi Reuters
​ABD Başkanı Donald Trump ve destekçisi.
​ABD Başkanı Donald Trump ve destekçisi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirdiği kampanya mitingi sırasında, ilginç bir olay yaşandı.

  • Trump, kampanya mitinginde konuşma yaparken, duvar desenli takım elbise giyinmiş destekçisini görünce, eliyle işaret ederek sahneye çağırdı.

Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde sahneye giden adam, Trump'la tokalaşarak sahneden ayrıldı.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye gelmeye devam ediyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu Meksika topraklarında ilerleyerek Aralık 2018'de kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

  • ABD sınır muhafızları sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da olduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükü metleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi bu ayın başında San Francisco'daki bir mahkemenin verdiği kararı bozarak, Trump yönetiminin göç mahkemesindeki işlemleri süren mültecileri sınır dışında bekletmesinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

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