Trump'ın eski danışmanı Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası

Restoranı soymaya gelen hırsızı polis çift yakaladı

ABD'de restoranda yemek yemekte olan polis karı koca, restoranı soymaya gelen hırsızı yakaladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda neye uğradığına şaşıran hırsızın kaçtığı, polislerin ise kovaladığı görülüyor. Yerel medya polis çiftin, hırsızı bir süre kovaladıktan sonra yakalayarak resmi ekiplere teslim ettiğini yazdı.