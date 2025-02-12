Trump'ın Gazze'yi ele geçirme planına karşı 'Arap dayanışması' önerisi: Ne ahlaka ne siyasete ne de hukuka sığar

Trump'ın planını değerlendiren Selam, "Bu ifadeleri ayıplıyorum. Sadece Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e gönderme fantazisi değil, onları Batı Şeria'ya göndermek de kınanması gereken ve kabul edilemeyecek bir plandır. Ne ahlaka, ne siyasete ne de hukuka sığar" ifadelerini kullandı.